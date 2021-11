Harta investițiilor în imobiliare | Provincia atrage 2 miliarde de euro

Investiții totale de peste 2 miliarde de euro sunt în derulare în acest moment sau vor fi demarate în perioada imediat următoare, la nivelul celor mai mari 5 orașe din țară, în timp ce investitorii sunt tot mai interesați și de orașele mai mici din provincie.

Astfel, între finalul anului 2021 și 2024, în cele 5 orașe și în regiunile adiacente vor fi finalizate proiecte de proprietăți comerciale ce cumulează în total peste 370.000 mp (clădiri de birouri, spații logistice, parcuri de retail), 7 mari hoteluri afiliate unor branduri internaționale și peste 20.000 de apartamente noi, conform raportului BUCHAREST REAL ESTATE CLUB (BREC) - REGIONAL CITIES lansat astăzi. Analiza este realizată pe baza informațiilor BREC de la companiile din piață și a datelor CBRE, Cushman & Wakefield Echinox, Simon & Partners Cluj-Napoca, IMRA Real Estate Constanța și EST Hospitality.

Timișoara atrage cele mai mari investiții, aproape 50% din total

Timișoara atrage aproape 1 miliard de euro investiții, aproximativ jumătate din totalul investițiilor regionale, în proiecte de birouri, retail și logistice de peste 190.000 de mp, un hotel de 5 stele Radisson Blu și peste 5.000 de apartamente ce vor fi livrate până în 2024, conform analizei BREC. Dintre cele 5 regiuni analizate, Timișul atrage cele mai mari investiții imobiliare datorită conexiunii excelente cu coridoarele pan-europene, fapt ce a a transformat zona într-o locație strategică pentru facilități de producție. Grupul Iulius are aici în lucru unul dintre cele mai importante proiecte de birouri, UBC 0, cu 30.000 mp, iar AFI Europe și-a adăugat anul trecut în portofoliu proiectul AFI Park Timișoara. Totodată, marii investitori în logistică, CTP, WDP, VGP si Global Vision sunt prezenți cu proiecte în lucru de peste 115.000 mp.

Iași: Peste 65.000 mp de birouri și retail, dar și peste 5.000 de apartamente

Iașiul cumulează investiții în proiecte de birouri și retail de peste 65.000 mp și peste 5.000 de apartamente în diverse ansambluri ce vor fi finalizate până în 2024. Grupul Iulius are în lucru aici una din cele mai mari investiții din țară pe segmentul de birouri, respectiv 60.000 mp la Palas Campus, dar și parcurile de retail Family Market din Miroslava și Bucium, o investiție totală de 17 milioane de euro. În contextul unei prezențe ridicate a companiilor străine în această regiune, COS, liderul pieței de fit-out (design și amenajări pentru spații interioare) de birouri, a deschis de curând o nouă reprezentanță la Iași. COS mai are birouri regionale la Timișoara și Cluj-Napoca (unde operează și brandul de spatii de co-working Stables) și a atras recent în acționariat fondul de investiții Sarmis, continuând expansiunea regională. Marii dezvoltatori imobiliari în logistică sunt încă absenți în Iași, însă două mari investiții publice recente - parcurile industriale Iași Industrial Park și Miroslava Industrial Park - au suplinit oferta pe acest segment.

Brașov: O nouă etapă de dezvoltare

Brașovul începe o nouă etapă de dezvoltare, având în vedere finalizarea noului aeroport internațional, prevăzută pentru 2022, localizarea strategică în centrul țării și potențialul turistic. Conform analizei BREC, Brașovul are aproximativ 2.500 de apartamente în construcție, peste 45.000 mp de spații de birouri și logistice în dezvoltare și alte 3 hoteluri (Radisson, Ibis, Hilton) în diverse stadii de pregătire. Unul dintre marii investitori din zonă este AFI Europe, care a finalizat anul trecut o investiție de 148 de milioane de EUR în proiectul mixt AFI Brașov și care va incepe construcția celei de-a doua clădiri de birouri din cadrul proiectului, de 10.000 mp, în perioada următoare.

Cluj-Napoca: 3 noi hoteluri mari și peste 5.000 de apartamente

După o perioadă în care Cluj-Napoca a atras cele mai multe investiții în birouri după București, acesta și localitățile din jur atrag peste 20.000 mp de noi spații logistice, 3 noi hoteluri (dintre care un hotel Radisson și un hotel sub brandul Courtyard by Marriott) și peste 5.000 de apartamente, în proiecte deja începute sau care vor demara în perioada următoare, cu termene de finalizare între 2022-2024. Unul dintre investitorii majori în Cluj este Immofinanz, care deține aici centrul comercial Vivo!, cu o suprafață de peste 60.000 mp. După ce a investit recent 22 mil. EUR în modernizarea acestui centru, investitorul austriac va finaliza curând modernizarea unei noi suprafețe de 10.000 mp la centrul Vivo! Baia-Mare.

Constanța: Investitorii mizează pe logistic și rezidențial

Constanța a atras până în prezent investiții cu precădere pe segmentele de retail și logistic, iar în ultimii ani este ținta investitorilor rezidențiali, atât în oraș cât și în stațiunile de pe litoral, pe segmentul apartamentelor de vacanță. Un număr de peste 7.000 de apartamente sunt în lucru în acest moment sau vor fi lansate în perioada următoare, între care o investiție de 40 mil. euro în faza a 2-a proiectului Gran Via Marina al dezvoltatorului spaniol Gran Via, care va finaliza 500 de apartamente noi până în 2024. Regiunea are potențial ridicat pentru logistică, datorită localizarii și infrastructurii de transport disponibile. De asemenea, orașul ar putea atrage în viitorul apropiat cel puțin o investitie majoră pe segmentul de birouri, având în vedere că nu există nici o clădire emblematică pe acest segment, în prezent.

Noi orașe și tendințe pe harta imobiliară a țării

Noi investiții în parcuri de retail, format favorizat de perioada de distanțare și de restricțiile sanitare. Orașe noi pe hartă. Investitorii Square 7 & Mitiska au finalizat recent 2 astfel de proiecte la Baia Mare și Mediaș, pregătesc extinderea parcului din Slatina și o noua investiție la Giurgiu (20.000 mp). De asemenea, grupul Iulius are în lucru 2 noi parcuri de retail sub brandul Family Market în zona Iași (cartierul Bucium și comuna Miroslava), în suprafață totală de 9.200 mp, iar în piață sunt așteptate și alte noi investiții de acest tip, având în vedere nevoia încă insuficient acoperită pe acest segment la nivelul orașelor secundare și terțiare din țară.

Logistica, unul din cele mai active segmente imobiliare în ultimii 2 ani, atrage investiții în noi regiuni. Element Industrial are în dezvoltare 500.000 mp în orașe precum Brăila (25 mil. euro), Ploiești sau Pitești. Grupul Element mizează atât pe formatele mari, cât și pe formatul ELI Xpress – logistică de proximitate, în interiorul orașelor. De asemenea, în contextul în care pandemia a readus în atenție infrastructura subdimensionată pentru sectorul medical, noi formate de logistică sau alte clădiri cu destinație medicală ar putea intra în atenția investitorilor în perioada următoare.

Investițiile imobiliare din țară au determinat și expansiunea regională a altor jucători din industriile conexe, precum piața de fit-out, facility management, construcții și materiale/ sisteme arhitecturale s.a. Alukönigstahl România, subsidiara locală a liderului european pe piața sistemelor din aluminiu, PVC și oțel, a semnat în primele 9 luni ale anului 2021 business în valoare de 17 milioane de euro, cu peste 60% dintre proiecte pe segmentul residential, THETA Furniture & More – integrator de soluții de design interior - finalizează la începutul anului următor o nouă fabrică de mobilier, o investiție de 4 mil. euro în apropierea Bucureștiului, EFMS (companie antreprenorială românească de facility management) s-a extins la nivel național, ajungând la o cifră de afaceri de 6.6 mil. euro în 2020, iar Reynaers Aluminium, furnizor de sisteme pentru fațade și usi, a inaugurat anul acesta 3 noi showroom-uri în Cluj-Napoca, Iași și Timișoara.

