Brașovul vrea să atragă investiții americane în oraș

Ambasadorul SUA la Bucureşti, Kathleen Kavalec, a discutat, la Braşov, cu primarul municipiului, Allen Coliban, despre oportunităţile de investiţii şi de colaborarea viitoare dintre cele două părţi, relatează Agerpres.

Discuţiile au avut loc în a doua parte a vizitei ambasadoarei americane la Braşov, care a mai cuprins întâlniri cu Barbara şi Christopher Promberger de la Fundaţia Conservathion Carpathia şi cu reprezentanţi ai Camerei de Comerţ şi Industrie Braşov.



"În căutarea prosperităţii reciproce, doamna ambasador Kavalec a discutat cu primarul Coliban şi cu viceprimarul Boghiu pentru a explora noi oportunităţi de investiţii americane în zona vibrantă a Braşovului. Doamna ambasador a fost profund impresionată de viziunea ambiţioasă a Braşovului de a deveni capitala verde a României şi a Uniunii Europene, sub conducerea vizionară a primarului Coliban. În cadrul vizitei sale, ambasadorul Kavalec s-a întâlnit şi cu reprezentanţi ai Camerei de Comerţ şi Industrie a Braşovului, promovând dialogul, pentru a încuraja relaţiile comerciale şi investiţionale dintre Statele Unite şi România", se arată într-un comunicat transmis de Ambasada SUA.



"Mă bucur că am putut să arătăm ambiţiile Braşovului în acest domeniu, să vorbim despre toate politicile care susţin un Braşov verde şi Braşov capitala verde, dar totodată să aducem la cunoştinţa reprezentanţilor comerciali ai ambasadei oportunităţile pe care oraşul nostru şi zona metropolitană le oferă. Am vorbit despre CET şi despre faptul că suntem în căutare de investitori pentru această platformă (industrială-n.r.), dar şi despre investbraşov.org, portalul care cumulează toate elementele, toţi parametrii care pot să atragă investitori şi să facă Braşovul important pe harta investiţiilor din Europa de Est. Despre toate acestea sunt convins că dialogul va continua, dialogul instituţional, şi vreau să mulţumesc reprezentanţilor Ambasadei SUA pentru toată deschiderea şi toate aprecierile exprimate astăzi la adresa Braşovului", a transmis, la rândul său, printr-un comunicat de presă, primarul Braşovului, Allen Coliban.



În prima parte a zilei de luni, ambasadoarea SUA a vizitat centrul pentru refugiaţi ucraineni de la CATTIA Braşov.

Sursa foto: Primăria Muncipiului Brașov

