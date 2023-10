O mare problemă a Bucureștiul în ultimii ani a reprezentat-o dezvoltarea a numeroase proiecte imobiliare în zone fără infrastructură, fără drumuri, fără parcuri, școli, rețele de canalizare, gaze, electricitate și așa mai departe.

Dezvoltarea unor proiecte de mii de locuințe ridică multe provocări în ceea ce privește traficul din zonele în care sunt construite. Când construiești un proiect de anvergură, trebuie să te aștepți și la o creștere a traficului în zonă, la o creștere a necesarului de locuri de parcare, căi de acces și așa mai departe.

Iar Bucureștiul nu are nevoie de probleme și mai mari cu traficul, fiind deja clasat în top 10 al celor mai congestionate orașe din lume. Cei de la TomTom clasează Bucureștiul pe locul 7, în topul orașelor în care se circulă cel mai greu din întreaga lume.

FDI Intellicence, plasa Bucureștiul, la mijlocul acestui an, chiar pe locul 2, după Bogota, în funcție de numărul de ore petrecute anual în trafic.

În luna septembrie a acestui an, cei de la Time plasau Bucureștiul pe locul al 4-lea în lume.

În funcție de metodologie sau criterii, clasarea variază, dar concluzia generală este aceeași: Bucureștiul este unul dintre cele mai aglomerate orașe din lume.

Nu avem o rețetă de succes pe care am putea-o copia din afară

Am stat de vorbă cu Romeo Ghica, Operations Manager în cadrul Hercesa România, dezvoltator care are un proiect de 4.500 de apartamente în cartierul Ghencea, în vecinătatea complexului sportiv al clubului Steaua. Evident, un proiect cu mii de apartamente are potențialul de a atrage după el și alte câteva mii de mașini în zonă, necesitatea unui stoc suplimentar locuri de parcare.

În cazul proiectului respectiv, Romeo Ghica afirmă că au avut noroc că dezvoltarea proiectului lor a coincis cu mai multe proiecte de infrastructură din zonă, ceea ce reduce impactul complexului Stellaris asupra traficului din zonă. În plus, mai spune reprezentantul Hercesa, dezvoltarea Stellaris include și construcția de 2,7 kilometri de drumuri de către compania pe care o coordonează la nivel local.

„În cazul Stellaris, ne-am sincronizat cu lucrările de infrastructură care au loc în zona Ghencea (metrou, extinderea Prelungirii Ghencea, etc), dar este o pură coincidență, nu rezultatul unei colaborări cu autoritățile”, a declarat Romeo Ghica.

(Romeo Ghica, Operations Director Hercesa România - Sursa foto: compania)

Aici este și problema, dar și diferența principală în ceea ce privește dezvoltarea urbană între România și alte țări, potrivit directorului de operațiuni al Hercesa România. În același timp, acesta spune că nu există o rețetă de succes pe care o putem copia în rezolvarea traficului nici în alte mari orașe ale Europei.

Soluția ar trebui să vină dintr-o amalgamare a lecțiilor învățate atât în afara României, dar și în interiorul ei.

„În Spania, de exemplu, lucrurile sunt mult mai coerente decât aici. Da, am putea învăța de la alții ce se poate face mai bine, dar putem învăța chiar și din România, din lucrurile care s-au făcut mai puțin bine, pentru a știi ce să nu mai facem în viitor. Putem să venim cu niște soluții mai bune pentru traficul din București, dar asta nu înseamnă că vom rezolva acestă problemă, pentru că nu a fost rezolvată nici în Madrid, nici în Roma, nici în Munchen sau în Londra. Acolo, însă, lucrurile încep să capete o coerență spre îmbunătățire”, a explicat Romeo Ghica.

Potrivit lui, o altă soluție bună ar fi îmbunătățirea sistemului de transport public. Romeo Ghica susține că un sistem mult mai eficient și mai bun i-ar putea descuraja pe locuitorii Capitalei să mai utilizeze propriile mașini și să se folosească de serviciile de transport în comun.

Dacă autoritățile și dezvoltatorii ar colabora mai strâns, nu ar mai apărea proiecte pe câmpuri

Reprezentantul dezvoltatorului sugerează că o soluție magică pentru rezolvarea problemelor de trafic în acest moment nu există, dar pot fi prevenite pe viitor. Și nu doar cea a traficului, cât și cea a infrastructurii de utilități, deoarece sunt cazuri în care anumite proiecte rezidențiale au fost construite în zone în care nu lipseau doar drumurile, ci și restul infrastructurii.

Dialogul între dezvoltatorii și autorități există, dar mai mult de la distanță, mai mult prin intermediul presei. În timp ce unii primari spun că nu sunt de acord ca primăriile să suporte din propriii bani construcția de drumuri, parcuri, școli, spitale și așa mai departe, dezvoltatorii nu vor nici ei să construiască rețelele de infrastructură, deși, în multe proiecte dezvoltatorii își asumă construcția unor școli, grădinițe, parcuri și chiar drumuri.

Romeo Ghica a dat atât și exemplul Stellaris, în care Hercesa va construi 2,7 km de străzi, dar și proiectul Vivenda. Acesta din urmă este un alt ansamblu al companiei spaniole, în zona Titan, unde au construit și acolo drumuri.

Pe de altă, în zona Fabrica de Glucoză, unde mai mulți dezvoltatori au găsit o cale de a colabora cu autoritățile primăriei Sectorului 2 pentru a dezvolta și infrastructura necesară. Pentru că sunt mai multe proiecte dezvoltare în aceleași areal, dezvoltatorii și-au asumat investiții în infrastructura necesară, iar autoritățile locale le-au oferit autorizațiile necesare pentru aceste investiții.

„Nu este o problemă pentru noi să construim drumuri. Și nu ne așteptăm ca de mâine autoritățile să aibă disponibilitate financiară să facă asemenea investiții. E utopic. Nu cred că se întâmplă asta în nicio capitală europeană, dar colaborarea dintre autorități și dezvoltatori este mi bună. Iar această colaborare poate să înlesnească mult procesul de dezvoltare urbană”, a mai spus Romeo Ghica.

Parteneriatul public-privat ar rezolva mai multe probleme de dezvotlare urbanistică

Potrivit lui, este nevoie de înlesnirea parteneriatului public privat în România, pentru că ar simplifica mult mai mult lucrurile, din mai multe puncte de vedere. Inclusiv în ceea ce privește stabilirea unui calendar mult mai bun al lucrărilor.

„Cu proiectul din Ghencea, slavă Domnului, suntem în sincron cu autoritatea locală, că și noi construim, și ei construiesc în același timp. Dar asta este o pură întâmplare. Dacă noi decalăm cu 1 an sau dacă ei decalau 1 an, apăreau foarte multe probleme”, a mai explicat operations directorul Hercesa.

Nu în ultimul rând, acesta a spus că, dacă s-ar îmbunătăți relația dintre autorități și dezvoltatori, planificarea urbanistică a orașului ar fi mult mai coerentă, oferind exemplu Spaniei.

„În Spania, întâi se fac drumurile, sunt puse toate utilitățile, se asigură viabilitatea zonei și abia apoi se construiesc locuințe. Nu te apuci să construiești niște locuințe, undeva în câmp, și apoi să aștepți să vină drumurile după tine. În București, mai întâi se creează o necesitate pe care trebuie apoi să o rezolvăm”, a mai spus oficialul Hercesa România.

Reprezentantul local al dezvoltatorului spaniol spune că trebuie rezolvată mai rapid problema blocajului urbanistic din Capitală, dar printr-o căutarea activă a unor soluții prin implicarea tuturor factorilor implicați, nu pierzând timpul aruncând vina unii pe alții.

În București, Hercesa deține proiectele Vivenda și Stellaris, dar și Hotelul Cișmigiu din centrul Capitalei. În ceea ce privește Stellaris, în prima fază a construcției, care a fost demarată în vara acestui an, este așteptată livrarea a 489 de apartamente, dar în total va ajunge la 4.500 de apartamente.

(Randare Stellaris Residencias Ghencea: Sursa: Hercesa România)

Fiind un proiect de mari dimensiuni, acesta este adresat celor cu bugete mai mici și medii. Apartamentele de 2 camere vor avea suprafețe totale utile începând de la 55,7 mp cu prețuri de lansare de la 86.700 €+TVA, iar cele de 3 camere cu suprafețe totale utile începând cu 78,4mp și prețuri de lansare de la 127.500€+TVA. Apartamentele de 4 camere vor avea suprafețe totale utile începând cu 107,85 mp și prețuri de lansare pornind de la 178.400€+TVA.

În cei peste 45 de ani de experiență în domeniul imobiliar, Hercesa a dezvoltat și predat peste 27.000 de apartamente, în peste 200 de proiecte imobiliare rezidențiale situate pe întreg teritoriul Spaniei, precum și în țări ca Portugalia, România, Mexic, Ecuador, Panama, Maroc, Bulgaria sau Cehia.

Sursa foto: Shutterstock

