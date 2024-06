Proprietarul SunPlaza vrea să modernizeze mallul din București, iar în VIVO Cluj pregătește sosirea celor de la Primark

CPI Property, unul dintre cei mai mari investitori în piața imobiliară din Europa, care deține portofolii consistente de spații de retail, dar și de birouri din România, continuă reamenajarea centrelor comerciale din România și anunță o modernizare a mall-ului SunPlaza din București, dar și o reașezare a mixului de retaileri din VIVO Cluj, unde pregătește venirea gigantului britanic Primark.

Grupul care deține circa 250.000 de mp de spații de retail, printre acestea numărându-se mall-ul SunPlaza din București, dar și centrele comerciale sub brandurile VIVO, Stop SHOP din mai multe orașe din țară, vrea să-și consolideze portofoliul, iar ultimii ani au fost marcați de o reamenajare și transformare a centrelor sale pentru a atrage noi retaileri, dar și cumpărători.

„Noi asta am făcut până acum și încercăm să facem în continuare, să transformăm mall-urile în spații care să ofere o experiență totală. (...) Am făcut reamenajări la mall-uri în Cluj (în 2019) și Baia Mare. La Baia mare am început să lucrăm în pandemie și am terminat după”, a declarat Geanina Ungureanu, Head of Retail CPI Property România, în cadrul evenimentului reConstruct Forum & Awards, organizat de wall-street.ro și Start-up.ro.

(Geanina Ungureanu, Head of Retail, CPI Property România - Sursa foto: wall-street.ro / Ovidiu Udrescu)

Modernizările au avut atât la exterior, dar și la nivelul detaliilor pe care vizitatorii mall-urilor nu le văd.

„Prin modernizare mă refer la spații comune, la toalete, decor și food court, dar și la modernizări în spatele decorului, unde se află toate echipamentele și partea tehnică. Am înlocuit echipamentele vechi cu unele noi, am modernizat partea de contorizare cu echipamente smart-metering, dar și sistemele de climatizare (HVAC)”, a mai spus Geanina Ungureanu.

Pregătiri pentru lansarea Primark la Cluj și modernizări în Sun Plaza

Reprezentanta CPI Property România a vorbit despre planurile din această perioadă, dar și pentru cea care urmează, în ceea ce privește centrul VIVO din Cluj și mallul Sun Plaza din Capitală.

„La Cluj încercăm o reașezare a mixului de retaileri. Acolo va intra Primark cu 5.000 mp. Va fi o poziționare foarte bună a centrului VIVO, care se află în Florești, o zonă care este în continuă dezvoltare. Apoi ne duce și către Sun Plaza, cu o modernizare și cu o reașezare a mixului de chiriași. Urmează și Constanța, dar le luăm pe rând”, a explicat Geanina Ungureanu.

Magazinul Primark din VIVO Cluj va fi inaugurat în 2025.

Trebuie să le oferi clienților o experiență totală, nu doar magazine

Reprezentanta CPI Property România explică aceste modernizări și reamenajări ale centrelor sale comerciale din toată țara în condițiile care relevanța lor în piață nu mai este dată doar de mixul de retaileri, ci și de cel al facilităților pe care le oferă pe lângă magazine.

„Există această nevoie a oamenilor de a fi în societate, de a-și petrece timpul liber cumva. Mall-ul asta oferă. Nu numai magazine, ci și aceste spații comune, în care chiar poți lucra. Poate te-ai plictisit să stai la tine în bucătărie cu laptopul. Poate vrei să schimbi peisajul, așa că poți merge la o cafenea, să mai vezi oameni. Este acest principiu de agora. El nu va dispărea. Că este vorba de mall sau de birou, oamenii simt nevoia să se adune undeva”, a subliniat Geanina Ungureanu.

Potrivit ei, în contextul în care oamenii caută să vină la mall din dorința de socializare, amenajarea spațiilor comune devine esențială.

„Când începi proiectarea de gândești deja la componenta asta. Te concentrezi cu arhitecții și proiectanții pe spațiile comune. Adică, holurile și zonele de relaxare. Food-court-ul de azi nu mai este vechiul concept, cu o aliniere de cât mai multe mese și cu toți chiriașii aliniați. Se preferă această diversificare, reproiectare, cu lemn, plante. Se merge spre aspectul de piață, de food-truck, fiecare puțin individualizat”, ne-a mai explicat Geanina Ungureanu.

Totodată, coordonatoarea departamentului de retail a CPI Property România atrage atenția asupra investițiilor în sustenabilitate, care sunt importante și pentru cumpărători, dar mai ales pentru retaileri, care vin și ei cu propriile politici ESG (Environmental, Social and Governance - Mediu, Social și Guvernanță – n.r).

„Este obligatoriu să ne aliniem la strategia pe care CPI o are în toate țările în care se află. Pe componenta „E” din ESG încercăm să îmbunătățim totul ce înseamnă eficientizare, începând la soluții smart metering, energie și multe altele. Și trebuie să fim sinceri și să recunoaștem că există și această dorință de a minimiza cât mai mult costurile. Trebuie să ne ducem și în direcția asta”, ne-a mai spus Geanina Ungureanu.

reConstruct Forum & Awards 2024 - Construim pentru Oameni a fost organizat de wall-street.ro și Start-up.ro, cu susținerea VASTINT Romania, P3 Logistic Parks, One United Properties, Imobiliare.ro, Genesis Property, Meta Estate și CPI Property Group, și cu sprijinul IMOD Flowers și WINEDEALS.ro. Parteneri media: Bucharest Real Estate Club (BREC), iQads, Bursa Construcțiilor, MATEK și daibau.

Sursa foto: Sun Plaza

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Venit în Capitală în 2007, ca orice copil de provincie cu tolba plină de vise, primul fiind acela de a deveni comentator sportiv - următorul Cristian Țopescu - Adrian a ales să-și înceapă cariera de jurnalist scriind în presă. Deși era abia în al doilea an la Facultatea de Jurnalism , Adrian și-a găsit un loc de muncă la ziarul ” Curierul Național ”. A realizat abia la interviul de angajare că nu mai există departament de sport la ziar, dar asta... Mai multe articole scrise de Adrian Ungureanu »

Te-ar putea interesa și: