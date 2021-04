Dacian Cioloș, lider PLUS, a publicat un mesaj pe Facebook în care critică modul în care Florin Cîțu l-a demis pe Vlad Voiculescu, fără să se consulte cu conducerea Alianței USR PLUS.

”Modul în care a procedat Florin Cîțu, înaintând președintelui Klaus Iohannis cererea de demitere a lui Vlad Voiculescu fără consultarea conducerii Alianței USR PLUS și a Coaliției, este absolut inacceptabil. ”, a explicat Dacian Cioloș într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook. Cioloș a anunțat că nu poate interveni public deoarece este în recuperare medicală. Acum trei săptămâni, fostul premier tehnocrat a fost testat pozitiv pentru infecția cu Sars-COV-2.

Cioloș a anunțat că Alianța USR PLUS va avea o ședință în care va decide ce va face.

„Vom avea imediat o ședință a conducerii Alianței USR PLUS și vom decide împreună ce vom face. Dragoș Tudorache, președintele executiv PLUS, va exprima punctul nostru de vedere public în orele următoare.”, a spus co-președintele USR PLUS.

În ședința de astăzi membrii USR PLUS vor discuta inclusiv dacă vor rămâne în coaliția de guvernare sau nu. Scandalul pare să fi fost stârnit de un ordin semnat de secretarul de stat Andreea Moldovan și despre care premierul Cîțu nu ar fi știut. Florin Cîțu a anunțat în această dimineață că Voiculescu a fost demis și că Dan Barna va deveni ministru interimar.

Citeste si: USR: Demiterea lui Vlad Voiculescu este un act de agresiune în...

Sursa foto: Agerpres Foto

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: