Raed Arafat: Nu va mai fi un lockdown ca înainte nici în valul patru al pandemiei

Șeful DSU, Raed Arafat, spune că nu se pune problema unui nou lockdown în cel de-al patrulea val al pandemiei COVID-19. El vorbește mai degrabă despre „permisii pentru unii”, adică persoane vaccinate sau testate anti-COVID.

El a spus că hotărârea de Guvern privind starea de alertă, care va fi prelungită, prevede ce se întâmplă în funcție de incidența pe ultimele 14 zile, potrivit Agepres.

„Am mai spus acest lucru: lockdown cum a fost înainte nu se preconizează, pentru că avem alte mijloace și posibilități”, a spus Arafat într-o conferință de presă, răspunzînd la o întrebare din partea jurnaliștilor. „Noi nu am avut lockdown total, cum s-a întâmplat în alte țări. Noi am avut poate o situație mai serioasă la începutul pandemiei, dar apoi am mers pe incidențe, pe măsuri mai mult locale sau zonale, nu pe măsuri generale sau naționale, cu mici excepții, și acest lucru cred că va fi din nou abordarea noastră mai departe”, a declarat Arafat.

În ceea ce privește accesul doar ar persoanelor testate sau vaccinate la anumite activități, Arafat a spus: „Înainte erau restricții pentru toți. Acum poate că o să fie permisii pentru unii, ca să nu ajungem la restricții pentru toți. Nu e țintită persoana nevaccinată. Încercăm să menținem unele activități fără să le închidem. Dacă menținerea unor activități va fi bazată pe vaccinare, testare, noi aplicăm măsuri de sănătate publică care să limiteze răspândirea. Varianta nouă se răspândește foarte rapid, e suficient un contact de 2-3 minute fără mască să infecteze”, a spus Arafat.

Secretarul de stat spune că nu se pune problema unor noi restricții de circulație.

„Eu sper să nu ajungem la măsuri care să fie foarte bune. Deci să ajungem, totuși, să modulăm situația care depinde de noi. Dacă respectăm regulile, limităm răspândirea”, a spus Arafat.

