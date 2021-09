DENT ESTET deschide o nouă clinică stomatologică, în urma unei investiții de 1,7 milioane de euro

Grupul DENT ESTET, parte a sistemului medical MedLife, a inaugurat o nouă clinică stomatologică, în Ploiești, ajungând, astfel, la un portofoliu de 12 clinici în 5 mari orașe din țară, după o investiție totală de aproximativ 1,7 milioane de euro.

“După un 2020 cu restricții, anul 2021 este, fără îndoială, un an al dezvoltării grupului, pe toate planurile. Deschiderea unei noi unități în Ploiești are, pentru noi, o încărcătură emoțională deosebită și un istoric aparte, fiind o întoarcere la rădăcini, în orașul în care am crescut”, spune dr. Oana Taban, CEO și fondator DENT ESTET.

Prin accesarea serviciilor disponibile în noua clinică DENT ESTET din Ploiești, care are o suprafață totală de 455 mp și este dotată cu 10 cabinete, pacienții vor beneficia de tehnologie laser pentru tratamente minim-invazive și fără durere.

Serviciile de sănătate orală trebuie să fie integrate cu cele necesare asigurării sănătății generale a organismului. dr. Nicolae Marcu, Director Operațiuni și Sănătate MedLife Group Citeste si: Dent Estet introduce testarea angajaților și pacienților pentru...

Clinica din Ploiești este dotată cu aceeași tehnologie digitală high-tech, disponibilă în toate celelalte 11 clinici DENT ESTET din București, Sibiu, Timișoara și Brașov. Printre echipamentele de ultimă generație disponibile în Ploiești se numără:

laserul WaterLase® , care folosește energia laserului și a apei;

, care folosește energia laserului și a apei; l aserul stomatologic EPIC BIOLASE , care contribuie la tratamente sigure și precise, dar mai ales crește confortul pacientului, reducând semnificativ durerea și numărul de vizite la medicul stomatolog;

, care contribuie la tratamente sigure și precise, dar mai ales crește confortul pacientului, reducând semnificativ durerea și numărul de vizite la medicul stomatolog; dispozitivul Velscope pentru depistarea cancerului oral în doar 2 minute;

pentru depistarea cancerului oral în doar 2 minute; scannerul intra-oral 3Shape Trios Real Color , care reduce timpul de tratament;

, care reduce timpul de tratament; tomografia computerizată CBCT de la KaVo OP 3D™ , cea mai înaltă tehnologie digitală, cu acuratețe maximă în diagnosticarea unei afecțiuni maxilo-faciale;

, cea mai înaltă tehnologie digitală, cu acuratețe maximă în diagnosticarea unei afecțiuni maxilo-faciale; microscopul electronic LEICA M320 F12 , folosit în tratamentele endodontice pentru salvarea dintelui,

, folosit în tratamentele endodontice pentru salvarea dintelui, tratamentul cariilor pentru un maxim de precizie și control.

Odată cu deschiderea clinicii din Ploiești, grupul de clinici stomatologice, recent intrat în Rețeaua Solidarității MagicHELP, a extins parteneriatul cu Asociația Magic și în acest oraș.

Citeste si: Secom lansează Clinica de Medicină Funcțională și Integrativă...

Accesând aplicația MagicHELP, beneficiarii programului – copiii cu afecțiuni grave sau cronice și familiile acestora – pot opta pentru consultații și tratamente de profilaxie (detartraj, fluorizare), endodontice (tratamente de canal), parodontale și ortodontice – gratuit sau cu discount, inclusiv în clinica din Ploiești, alături de clinicile DENT ESTET 4 KIDS din București și Sibiu.

Totodată, pentru a marca misiunea sa de a le aduce ploieștenilor un zâmbet sănătos și estetic, DENT ESTET i-a surprins cu zâmbetul pe buze, într-o serie de fotografii stradale, în locuri emblematice ale orașului. Colecția de zâmbete poate fi descoperită într-o expoziție chiar în cadrul clinicii, dar și pe pagina de Facebook a companiei.

DENT ESTET a înregistrat, în primele șase luni ale anului 2021, o cifră de afaceri de 46 de milioane de lei, în creștere cu 60% față de primul semestru al anului 2020.

Grupul DENT ESTET a fost înființat în anul 1999, iar în prezent este unul dintre liderii de piață în domeniul serviciilor de medicină dentară din România. În cei 22 de ani de existență, echipa s-a extins la un număr de 350 de specialiști, dintre care peste 130 sunt medici. Aceștia au tratat de-a lungul timpului peste 130.000 de pacienți.

Citeste si: Se deschide o nouă clinică Dr. Leahu, după o investiție de 600.000...

DENT ESTET deține 12 clinici stomatologice multidisciplinare în București, Timișoara, Sibiu, Brașov și Ploiești, destinate tuturor categoriilor de vârstă, 3 divizii de excelență unice în România (Implant Division, Esthetic Division și Advanced Orthodontic Division), primul laborator de tehnică dentară digitală Aspen și 3 studiouri foto digitale specializate Future Smile Studio. Toate acestea reunesc un număr de 72 de săli de tratament echipate la standarde hi-tech, pe o suprafață totală de 3.600 de metri pătrați, care includ și 3 săli de chirurgie complet utilate.

Sursa foto: DENT ESTET

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: