Valeriu Gheorghiță: Până la finalul anului am putea ajunge la peste 9,5 milioane de persoane vaccinate cu cel puţin o doză

Intensitatea valului patru, dar și impunerea unor noi restricții au făcut românii să se îngrămădească la vaccinare câteva zile bune. Însă, odată ce numărul de cazuri noi a început să scadă, a scăzut și dorința semenilor noștri de a se imuniza. ”Până la finalul anului am putea ajunge la peste 9,5 milioane de persoane vaccinate cu cel puţin o doză, dacă menținem ritmul actual”, a declarat Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei de vaccinare din România.

Aflat la Biblioteca Națională, cu ocazia organizării Maratonului Informării, Valeriu Gheorghiță a vorbit despre importanța menținerii unui ritm ridicat al vaccinării, pentru a atinge un nivel de imunitate optim, în vederea trecerii mai ușor prin următoarele valuri.

”Dacă menţinem ritmul actual de vaccinare până la finalul acestui an am putea să ajungem la peste 9,5 milioane de persoane vaccinate cu cel puţin o doză. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă peste 55% rată de vaccinare din populaţia eligibilă a României peste 12 ani. Aşa încât împreună cu persoanele care au fost infectate, care au trecut prin boală, am putea să ajungem la finalul acestui an la o imunitate de grup de peste 75%”, a explicat coordonatorul campaniei de vaccinare.

Totodată, acesta a explicat datele pe care le deținem până în prezent în ceea ce privește vaccinarea. Prin urmare, sunt peste 13 milioane de doze împotriva COVID-19 administrate la nivel naţional de la debutul campaniei de vaccinare și sunt peste 7,2 milioane de persoane care au primit cel puţin o doză de vaccin.

”Acestea înseamnă aproximativ 45% din populaţia adultă a României, care a primit cel puţin o doză de vaccin sau peste 42% din populaţia peste 12 ani rezidentă din România. Sunt peste 6,4 milioane de persoane care au fost vaccinate cu schemă completă şi aproape un milion de persoane care au primit deja şi doza de rapel” a mai spus Gheorghiță.

Totodată, a precizat că începând cu 8 noiembrie poate fi efectuat și rapelul pentru cei vaccinați cu Johnson&Johnson.

Vaccinurile nu sunt perfecte, cum nici tratamentele nu sunt perfecte, cum nici metodele de diagnostic nu sunt perfecte, dar sunt cele mai bune arme pe care noi le avem astăzi la îndemân. dr. Valeriu Gheorghiță, președinte CNCAV

Nu în ultimul rând, medicul infecționist a făcut apel la rațiunea românilor, îndemnându-i să se imunizeze și să nu mai creadă în știrile false care predomină rețelele sociale.

Citeste si: Marcel Ciolacu: Cred că certificatul verde e o prioritate și pentru...

”Nu vă lăsaţi păcăliţi şi induşi în eroare de indivizi care au apărut de nicăieri şi care propagă informaţii înşelătoare. Vaccinarea reprezintă cea mai eficientă măsură pe care astăzi o avem la îndemână pentru a ne proteja sănătatea noastră şi a celor dragi. Vaccinurile nu sunt perfecte, cum nici tratamentele nu sunt perfecte, cum nici metodele de diagnostic nu sunt perfecte, dar sunt cele mai bune arme pe care noi le avem astăzi la îndemână şi cu care putem să limităm consecinţele acestei pandemii”, a adăugat Gheorghiță.

Medicul a dat exemplu situația epidemiologică din Portugalia, renumită pentru campania de vaccinare impecabilă.

”Nu putem să nu ne uităm la exemplul celorlalte ţări europene, cel mai elocvent dintre ele, fiind Portugalia, o ţară care rata de testare împotriva COVID-19 este similară cu rata de testare din România, dar, cea mai mare diferenţă, este legată de rata de acoperire vaccinală. În Portugalia, în momentul de faţă, rata de acoperire vaccinale de peste 90%, în România este de aproximativ 40%”, a conchis președinte CNCAV.

Citeste si: Vouchere de 100 de dolari copiilor care vaccinează COVID, în SUA

Sursa foto: RO Vaccinare/ Facebook

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Cristina Marin s-a alăturat redacției la începutul anului 2020, cu puțin timp înainte de declanșarea pandemiei. Coincidență sau nu, cei peste trei ani petrecuți în cadrul rețelelor private de sănătate din România au ajutat-o să înțeleagă mai bine relația dintre pacient și sistemul de sănătate autohton despre care scrie în prezent la publicația Wall-street.ro. Cristina se află în permanentă legătură cu medicii din spitalele românești și... Mai multe articole scrise de Cristina Marin »

Te-ar putea interesa și: