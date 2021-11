Columna Medical Center devine parte din Rețeaua de sănătate Regina Maria

Rețeaua de sănătate Regina Maria anunță preluarea clinicii Columna Medical Center, una dintre cele mai mari clinici în reproducerea umană asistată și fertilizare in vitro, cu o cifră de afaceri de 4,5 milioane euro în 2020.

Columna Medical Center completează portofoliul Rețelei Regina Maria cu servicii integrate și personalizate pentru problemele de infertilitate. Din totalul celor aproape 800 de embriotransferuri cu embrioni decongelați, realizate în cursul anului 2020, 1 din 2 femei cu vârsta sub 35 de ani și 1 din 3 femei de vârstă reproductivă avansată au obținut sarcinile mult dorite. Clinica deservește anual 17.000 de pacienți și a efectuat 1.000 de tratamente de fertilizare in vitro în 2021.

Ne dorim ca pacienții să beneficieze de expertiza integrată Regina Maria în ceea ce privește îngrijirea completă a sănătății reproductive a femeii: de la analize specializate, diagnostic și chiar managementul endometriozei și al altor afecțiuni care pot afecta fertilitatea, până la proceduri FIV, chirurgie materno-fetală, urmărirea sarcinii și naștere, până la gestionarea nou-născuțior prematuri. Fady Chreih, CEO al Rețelei de sănătate Regina Maria

În România, 1 din 5 cupluri de vârstă reproductivă întâmpină probleme de fertilitate, cu o incidență egală la femei și bărbați. Cauzele infertilității pot fi numeroase și diferă pentru fiecare persoană și cuplu în parte. De aceea, ele trebuie să fie adresate de o echipă multidisciplinară de medici, care poate să cuprindă de la ginecologi, embriologi, urologi, geneticieni și experți FIV, până la nutriționiști sau psihologi. Cezara Bucur, Medic primar obstetrică-ginecologie, Columna Medical Center

În multe cazuri, infertilitatea poate fi un efect al altor afecțiuni nediagnosticate cum ar fi endometrioza, o boală complexă și greu de diagnosticat care afectează femeile în perioada fertilă (15-50 de ani). Aproximativ 40-50% dintre femeile cu infertilitate suferă de endometrioză. Vârsta înaintată la care femeile rămân însărcinate este, de asemenea, un factor important în problema infertilității, asociat cu o întreagă patologie.

Deși în foarte multe cazuri este o condiție medicală, atunci cand apare o problemă de fertilitate în cuplu, partenerii întampină greutăți în a discuta deschis și în a începe investigațiile împreună. Lucrul acesta este cauzat și de percepția greșită a faptului că fertilitatea este asociată cu femeia și, din acest motiv, de foarte multe ori, atunci când nu se obține o sarcină în mod natural, femeia este cea care începe să facă investigații. Experiența ne arată că jumătate dintre cazuri sunt de infertilitate masculină.

O altă barieră este cea legislativă, România fiind singura țară din UE care nu are o lege pentru fertilizarea in vitro. În 2010, Ministerul Sănătății a aprobat un subprogram care în prezent oferă o finanțare de 10.000 lei/procedură, însă condițiile sunt limitative pentru multe cupluri. Spre exemplu, în alte țări din Europa, statul susține procedurile de fertilizare in vitro, decontând integral o medie de 3 proceduri.

Tranzacția Regina Maria– Columna Medical Center este în curs de avizare la Consiliul Concurenței.

Rețeaua de sănătate Regina Maria oferă o rețea națională de servicii integrate care acoperă toate nevoile medicale ale pacienților prin: 46 de policlinici proprii, cu peste 70 de specialități medicale, 10 campusuri medicale, 28 de laboratoare medicale și 8 spitale. În plus, 310 clinici partenere completează serviciile medicale oferite de Regina Maria. În timpul pandemiei COVID-19, Regina Maria a implicat în testare 9 laboratoare de biologie moleculară din Rețea, atingând o capacitate de prelucrare de peste 4000 teste RT-PCR/zi și procesând până acum peste 500.000 de teste la nivel național.

