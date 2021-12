Antibiotice Iași obține un contract de 11 milioane de euro în Marea Britanie

Compania Antibiotice Iași a câștigat licitația organizată de Ministerul Sănătății din Regatul Unit al Marii Britanii pentru 5 produse antiinfecțioase injectabile.

Antibiotice a câștigat licitația organizată de autoritățile din Regatul Unit al Marii Britanii pentru 5 medicamente antiinfecțioase injectabile (destinate spitalelor) folosite inclusiv în tratamentul suprainfecțiilor bacteriene asociate Covid-19, a anunțat compania printr-o postare pe pagina sa de Facebook.

“Ne bucurăm că astăzi, de 1 decembrie, Antibiotice - un brand românesc cu o istorie de peste 65 de ani poate face cunoscută această realizare. Este o dovadă în plus că și în țara noastră se poate face performanță, că România are viitor! Contractul recent încheiat are o valoare de 11 mil de euro, ceea ce ne permite consolidarea în perspectivă a afacerii, cât și reconfirmarea statutului de producător de medicamente acceptat de una dintre cele mai mari piețe reglementate din Europa de Vest”, a declarat Ioan Nani, director general Antibiotice.

Contractul se va derula pe durata a 2 ani, iar primele livrări vor fi onorate începând cu luna ianuarie 2022, fără a pune în pericol asigurarea medicamentelor injectabile betalactamice pentru toate spitalele din România.

