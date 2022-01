Bill Gates: După ce varianta Omicron va trece, COVID-19 va rămâne o răceală de sezon

Odată ce creșterea actuală scade, țările s-ar putea aștepta la „mai puține cazuri” în restul anului 2022, a scris Bill Gates pe pagina sa de Twitter, în timpul unei conferințe cu Devi Sridhar, președintele de sănătate publică globală la Universitatea din Edinburgh, potrivit CNBC.

„Pe măsură ce țările își vor pregăti și perfecționa tot mai mult sistemele de sănătate și abordările în fața coronavirusului. Odată ce se va întâmpla acest lucru, cel mai probabil, COVID va putea fi tratat ca o răceală sezonieră. Majoritatea cazurilor grave vor fi ale persoanelor care nu sunt vaccinate”, a declarat Bill Gates, fondator Microsoft.

As countries experience their Omicron wave health systems will be challenged. Most of the severe cases will be unvaccinated people. Once Omicron goes through a country then the rest of the year should see far fewer cases so Covid can be treated more like seasonal flu.