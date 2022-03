VIDEO | Se vor scumpi medicamentele? Interviu cu Simona Cocoș, directorul general Zentiva

Medicamentele rămân în viața noastră și în vreme de pandemie, dar și în vreme de război, momente pe care le experimentăm în prezent. Într-un interviu cu Simona Cocoș, director general Zentiva și președinte APMGR (Asociația Producătorilor de Medicamente Generice din România), am aflat în cât timp pot fi produse medicamentele, dar și dacă se vor scumpi acestea, în contextul crizelor pe care le traversăm.

Criza energetică, amplificată de conflictul din Ucraina sunt cele două elemente care vor pune bețe în roate industriei farma din România, în 2022. Referitor la războiul din vecinătatea României, directorul general Zentiva a precizat că a fost organizat un transport cu ajutoare umanitare, menit să ajungă la cei care au rămas pe câmpul de luptă.

Potrivit informațiilor furnizate în cadrul interviului, transportul conține medicamente împotriva durerilor, dar și pansamente sterile.

”Am lucrat cu două liste, una primită de la Medicines for Europe, iar pe cea de-a doua am primit-o de la Ambasada Ucrainei, prin Departamentul pentru Situații de Urgență. Pe aceasta din urmă am lucrat noi și este o listă cu produse solicitate de Ucraina. Întâmpinăm probleme cu organizarea transportului efectiv, deoarece nu este atât de ușor de intrat în această țară, în prezent”, a declarat Cocoș, pentru Wall-Street.

Situația devine și mai complicată pentru Zentiva, deoarece compania livra constant medicamente în Ucraina și Rusia, iar activitățile sunt în așteptare, la momentul de față.

”Sărăcirea” industriei farma: scumpiri în lanț și taxa clawback

Scumpirile în lanț din ultima vreme reprezintă o adevărată provocare pentru piața farma din România, care se confruntă și cu aplicarea taxei clawback.

”Taxa clawback a fost introdusă în 2009, în situația de criză de atunci. Obiectivul taxei a fost de a controla bugetul cheltuit pe medicamente. A fost introdusă ca o măsură temporară, dar s-a permanentizat. Practic, dacă cheltuielile pe medicamente erau mai mari decât bugetul stabilit, această diferență era plătită de companiile farmaceutice”, a explicat președintele APMGR.

Nu toate companiile au contribuit la creșterea cheltuielilor, mai spune Cocoș, de unde rezultă gradul de incorectitudine în aplicarea taxei.

”Spre exemplu, producătorii de medicamente generice nu participă la ridicarea cheltuielilor, ci la scăderea acestora, iar statul cheltuie mai puțini bani. Având în vedere acestea, Guvernul României a introdus o taxă diferențiată, dar fixă. Au diferențiat medicamentele originale, care sunt mai scumpe, de cele generice, care impun costuri mai scăzute. Chiar și așa, taxa nu se aplică la prețul de producător, se aplică la prețul de raft, care include și marjele distribuitorilor și ale farmaciilor”, a mai spus aceasta.

[Medicamentele generice sunt echivalente terapeutice ale produselor farmaceutice originale ale căror brevete au expirat. Medicamentele generice conțin aceleași substanțe active ca și produsele originale, fiind utilizate pentru a trata aceleași afecțiuni ca și produsele originale.]

Președintele APMGR susține că se depun eforturi pentru ca autoritățile să înțeleagă necesitatea scăderii nivelului taxei clawback, o scădere etapizată, de două procente pe an, timp de cinci ani, așa cum a exemplificat Cocoș, în timpul discuției.

În mod cert, vor exista scumpiri și în industria farmaceutică, însă aceste scumpiri sunt ”limitate” de regulamentul Ministerului Sănătății, care impune prețul cel mai mic asupra pieței medicamentelor din țară. Însă Cocoș a vorbit despre o îmbunățire aici, deoarece până anul acesta, România se compara cu alte 12 țări din Europa, pentru a stabili cel mai mic preț. În prezent, țara noastră se raportează la media celor trei cele mai mici prețuri la medicamente.

”Producătorii locali se află într-o situație cu totul dificilă. Există crizele în lanț pe care le traversăm, scumpirile tuturor materiilor folosite (de la curent și gaze, la materii prime), la care se adaugă și taxa clawback”, a mai spus Cocoș.

Urmăriți întreaga discuție mai jos și aflați de ce, în anumite momente, găsim cu dificultate medicamente în farmacii, dar și cât durează producerea unui medicament.

