Șeful OMS acuză industria farmaceutică de ”eșec moral” în pandemia COVID-19

Directorul general al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a cerut miercuri companiilor farmaceutice să reducă preţurile medicamentelor pentru tratamentul COVID-19, scrie Agerpres.

Fără a nominaliza vreo firmă, el a vorbit despre un "eşec moral": în timp ce companiile înregistrează profituri record, preţurile practicate nu sunt accesibile pentru ţările sărace.



Tedros a arătat că unele state nu pot cumpăra medicamente atât din cauza preţurilor mari, cât şi a cantităţilor insuficiente disponibile, şi a apreciat că "este pur şi simplu inacceptabil că în timpul celei mai grave pandemii din ultima sută de ani, tratamentele inovatoare care pot salva vieţi nu ajung la cei care au nevoie de ele".

OMS este de acord că firmele din domeniul farmaceutic trebuie recompensate pentru inovaţii, însă "nu putem accepta preţuri care fac medicamentele salvatoare de vieţi disponibile pentru bogaţi şi de neatins pentru săraci", a spus directorul general.

