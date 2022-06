Studiu: Poluarea reduce speranța de viață cu doi ani la nivel mondial

Poluarea aerului cu particule fine, legată în principal de arderea combustibililor fosili, reduce speranţa de viaţă în medie cu peste doi ani la nivel mondial, potrivit unui studiu citat de AFP și preluat de Agerpres.

"Reducerea permanentă a poluării atmosferice globale pentru a îndeplini recomandările OMS ar adăuga în medie 2,2 ani la speranţa de viaţă", scriu autorii raportului Air Quality Life Index, publicat de Energy Policy Institute de la Universitatea din Chicago.



În Asia de Sud, o persoană ar putea trăi cu cinci ani mai mult dacă nivelul particulelor fine din aer îndeplineşte standardele Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS).



Aceste microparticule (cunoscute sub numele de PM2,5, sub 2,5 microni, diametrul unui fir de păr), clasificate drept cancerigene de către Naţiunile Unite în 2013, pătrund adânc în plămâni şi apoi intră în sânge. Ele pot provoca boli respiratorii şi cardiovasculare.



Organizaţia Mondială a Sănătăţii recomandă ca densitatea de PM2,5 din aer să nu depăşească 15 micrograme pe metru cub în 24 de ore şi să rămână în medie sub cinci micrograme pe metru cub pe parcursul unui an, aceste praguri fiind înăsprite anul trecut de OMS în faţa dovezilor privind impactul lor asupra sănătăţii.



Aproape toate zonele populate ale lumii depăşesc recomandările OMS, însă Asia deţine recordul. Nivelurile sunt de 15 ori mai mari în Bangladesh, de 10 ori mai mari în India şi de nouă ori mai mari în Nepal şi Pakistan.



În statele indiene Uttar Pradesh şi Bihar, unde trăiesc 300 de milioane de persoane, bolile cauzate de aceste particule reduc speranţa de viaţă cu opt ani şi cu până la zece ani în capitala New Delhi.



La nivel global, poluarea cu microparticule PM2,5 nu a scăzut în 2020 (conform celor mai recente date disponibile) comparativ cu anul precedent, în pofida unei încetiniri accentuate a economiei şi a unei scăderi a emisiilor de CO2 legate de pandemia de COVID.



Cu toate acestea, situaţia din China s-a îmbunătăţit. Poluarea a scăzut cu 40% între 2013 şi 2020, adăugând doi ani la speranţa de viaţă a locuitorilor. Cu toate acestea, speranţa de viaţă rămâne redusă în medie cu 2,6 ani în ţară.



Statistic, mortalitatea din cauza poluării cu PM2,5 este comparabilă cu cea cauzată de consumul de tutun, de trei ori mai mare decât cea legată de consumul de alcool şi de şase ori mai mare decât mortalitatea legată de HIV, potrivit raportului.

