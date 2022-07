Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a recomandat populaţiei să poarte mască de protecţie în spaţiile închise aglomerate şi în mijloacele de transport pentru a limita răspândirea epidemiei de COVID-19. El a anunțat că în perioada următoare, vor fi deschise centre de vaccinare în unităţi sanitare, ca o măsură de pregătire a campaniei de imunizare din toamnă, când se aşteaptă un ser adaptat la noile variante ale tulpinii Omicron a SARS-CoV-2.

"Ministerul Sănătăţii nu are la dispoziţie această pârghie (de impunere a obligativităţii măştii sanitare - n.r.). Aşa cum am mai afirmat, mai ales că este o perioadă extrem de călduroasă, este bine să existe o participare a populaţiei la acest efort de limitare a răspândirii. Ea se poate face printr-o măsură foarte simplă, prin utilizarea măştii în spaţiile închise aglomerate sau în mijloacele de transport în comun. Am văzut chiar exemple din partea unor persoane care s-au hotărât să le folosească. Cred că este un mesaj puternic, pentru ca oamenii să înţeleagă că, dacă se protejează pe ei, protejează şi pe ceilalţi. Trebuie să avem un anumit tip de solidaritate şi responsabilitate. Introducerea obligativităţii s-ar putea să nu dea rezultatele scontate dintr-un motiv foarte simplu - masca dacă este purtată incorect este inutilă. Important nu este doar să porţi masca, ci să o porţi corect. Este greu să stabileşti puncte de control din cinci în cinci metri ca să verifice cineva chestia asta", a declarat Rafila, potrivit Agerpres.



Un nou vaccin anti-COVID, în toamnă

"În perioada următoare, vom pregăti legislaţia necesară pentru ca în unităţi sanitare, nu centrele acelea de vaccinare care au fost anterior, deci în unităţi sanitare să existe centre de vaccinare. Am dori să pregătim, şi asta este un lucru foarte important, campania din această toamnă, pentru că, dacă acum există un interes redus pentru vaccinare având în vedere specificul vaccinului, în toamnă, când vor deveni disponibile doze dintr-un vaccin adaptat, ne-am dori să fie cât mai mulţi concetăţeni care să se poată vaccina şi lucrul acesta trebuie facilitat", a mai spus ministrul Sănătății.

El i-a încurajat pe medicii de familie să participe la campania de vaccinare anti-COVID, amintind de mărirea proporţiei de pierderi acceptabile la 50%.

Peste 12.000 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost anunțate pe 26 iulie, cu 7.398 mai multe faţă de ziua anterioară.

