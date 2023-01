Primul caz de infectare cu noua variantă „Kraken” de COVID-19 depistat în România

Noua variantă are numele oficial de XBB.1.5 și este rezultatul combinației dintre două fragmente de variante. Numită "Kraken", tulpina se răspândește mai repede decât oricare dintre variantele Omicron cunoscute până acum. Cazuri au fost înregistrate în 29 de țări, dintre care 13 doar în Europa.

Această nouă sub-variantă a fost descoperită inițial în SUA, în octombrie 2022, și se pare că a fost cauza principală din spatele unei creșteri a numărului de cazuri de COVID-19 peste Ocean, unde se estimează că este responsabil pentru 41% dintre cazurile curente de Covid-19, conform datelor făcute publice de CDC (Centrul pentru Controlul Bolilor din SUA).

Wow. XBB.1.5 more than doubled across the United States in 1 week, now ~40%, out-competing all variants pic.twitter.com/PeE8P7eAeH— Eric Topol (@EricTopol) December 30, 2022