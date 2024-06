Vitema Pharmaceuticals și DY Nutrition își unesc forțele pentru a redefini standardele în sănătate și nutriție

Vitema Pharmaceuticals a început o călătorie transformatoare prin joint venture-ul cu DY Nutrition, însemnând investiții de peste 10 milioane de euro în tehnologie de ultimă generație pentru extinderea capacităților de producție, stabilirea unui centru de cercetare și dezvoltare și o decizie ambițioasă de a produce suplimente nutritive respectând standardele farmaceutice GMP, folosind soluții sustenabile de energie regenerabilă pentru a eficientiza costurile și a reduce semnificativ amprenta de carbon a companiei. Toate aceste decizii pun în prim plan atât siguranța consumatorilor prin produse la cele mai riguroase standarde de calitate, cât și protejarea mediului pentru un viitor sustenabil.

Joint venture-ul a setat o nouă etapă în producția de suplimente nutritive

Joint venture-ul dintre Vitema Pharmaceuticals, una dintre cele mai sustenabile și mai moderne unități acreditate GMP din sud estul Europei și DY Nutrition, compania de suplimente nutritive fondată de cunoscutul culturist britanic Dorian Yates, 6x Mr. Olympia, a însemnat investiții de peste 10 milioane de euro și a inclus transferul unei echipe de management din Marea Britanie în România, stabilind un nou centru de cercetare și dezvoltare la Sibiu.

La finalul anului 2023, prin schimbarea echipei de management, atât numele companiei, cât și structura s-au schimbat, iar modelul de business a migrat de la o fabrică tradițională de medicamente la o companie dinamică care dezvoltă concepte de brand pentru terți și produce la solicitarea acestora. Având acest nou model de business, toate fluxurile de producție au fost regândite și modernizate. Vitema Pharmaceuticals este o companie specializată în servicii de contract manufacturing pentru produse farmaceutice și suplimente nutritive, respectând standardele de calitate din industria farmaceutică. Asigură servicii de la idee până la poziționarea la raft și deține toate capacitățile necesare pentru a gestiona atât producție la scară mică, cât și la scară industrială a unei game de produse variate: medicamente generale, suplimente nutritive și nutriție sportivă, medicamente oncologice, vitamine, minerale, proteine, aminoacizi și colagen.

Noua structură a companiei și modernizarea facilităților de producție au permis extinderea capacității anuale la 3,5 miliarde de capsule și tablete, 4.500 de tone de pudre și 20 de milioane de unități comerciale, urmând ca în următoare perioadă să atingă pragul de 50 de milioane de unități comerciale.

Safety, Safety, and Safety... Again

Filozofia de business a joint venture-ului este centrată pe siguranță. „Safety, Safety and Safety... Again” nu este doar un slogan, ci o promisiune că fiecare produs care părăsește fabrica Vitema Pharmaceuticals este testat riguros și respectă cele mai înalte standarde de calitate. Această abordare diferențiază compania pe piața suplimentelor nutritive, unde discrepanțele de calitate sunt frecvente din cauza lipsei reglementărilor stricte de control al calității procesului de producție și al materiilor prime și materialelor de ambalare care intră în compoziția suplimentelor alimentare, aplicabile tuturor producătorilor.

Suplimente nutritive produse la standarde farmaceutice GMP

În lipsa unor reglementări stricte, Vitema Pharmaceuticals a setat proactiv un cadru de producție a suplimentelor alimentare la aceleași standarde de calitate și siguranță ca al medicamentelor, acesta fiind cel mai înalt standard. Acest lucru este garantat prin certificarea farmaceutică GMP pe care compania o deține. Suplimentar certificatului de bună practică de fabricație (certificat GMP), dețin certificare ISO 9001:2015 și ISO 22000:2018. În mod practic, asigurarea acestor standarde se face prin testarea riguroasă a materiilor prime, a produselor intermediare, a produselor finite și a materialelor de ambalare din punct de vedere fizico-chimic și microbiologic în laboratoarele proprii. Prin aceste procese, se asigură că materiile prime care urmează să fie utilizate în procesul de fabricație respectă standardele de puritate. Pentru suplimente, această testare nu este una obligatorie și nu toți producătorii iau aceste măsuri exigente de control, neaderând la standardul de fabricație GMP, întrucât nu toate fabricile au această certificare, ceea ce duce adesea la o discrepanță semnificativă a calității produselor disponibile pe piață.

Diferențele dintre GMP Pharma și GMP Food sunt semnificative. Certificarea farmaceutică GMP este reglementată de Agenția Națională a Medicamentelor și este supusă celui mai ridicat nivel de examinare și de reglementare datorită cerințelor stricte necesare pentru a asigura siguranța, eficacitatea și consistența medicamentelor, spre deosebire de standardele GMP pentru suplimentele alimentare care sunt mai flexibile și care se bazează, în principal, pe conformitatea cu standardele de calitate, dar fără a impune verificări la fel de riguroase ca GMP Pharma.

Vitema a implementat un sistem de producție complet închis, care acoperă întregul proces, de la primirea materiilor prime până la ambalarea finală, eliminând orice risc de contaminare încrucișată. Toate produsele fabricate la Vitema Pharmaceuticals, medicamente și suplimente alimentare, sunt supuse unui control strict, specific unităților certificate GMP.

Compania a implementat un sistem de management integrat calitate - siguranța alimentelor, care permite urmărirea trasabilității tuturor proceselor desfășurate.

Activitatea se desfășoară într-un complex funcțional situat pe 31 300 m2 ce le permite să realizeze in-house toate etapele de procesare, controlul calității și depozitare a materiilor prime și a produselor finite. Materiile prime și materialele de ambalare sunt achiziționate de la furnizori calificați. La fiecare livrare se prelevează mostre reprezentative care sunt supuse analizelor. Se utilizează în producție doar materialele cu buletin de analiză ce dovedește conformitatea din punct de vedere fizico-chimic și microbiologic. Accesul în spațiile de producție și în laboratoare este controlat electronic, fiind posibil doar pentru personalul instruit care își desfășoară activitatea în zona respectivă. Producția se realizează în spații monitorizate continuu din punct de vedere al temperaturii, presiunii și umidității. De asemenea, se realizează monitorizarea microbiologică a suprafețelor și a echipamentelor. Spațiile au fost proiectate pentru a preveni contaminarea încrucișată, fiecare operație desfășurându-se în arii dedicate. Toate etapele de producție sunt verificate în mod constant prin control în proces. Produsul finit este prelevat și analizat, fiind însoțit la livrare de buletin de analiză, care atestă calitatea produsului și, astfel, se asigură că fiecare produs care părăsește fabrica respectă întocmai ingredientele declarate pe etichetă.

Vitema Pharmaceuticals a luat decizia de a produce suplimente nutritive respectând standardele stricte și riguroase din industria farmaceutică, iar acesta este un pas important pentru dezvoltarea industriei de suplimente nutritive și pentru prioritizarea sănătății consumatorilor.

Producție susținută prin energie regenerabilă

Un aspect esențial din cadrul acestei călătorii transformatoare îl reprezintă angajamentul față de sustenabilitate. Prin proiectul finanțat de Innovation Norway, Vitema Pharmaceuticals a instalat panouri fotovoltaice cu o capacitate de 0,58 MW, producând anual aproximativ 710 MWh. Acest proiect nu doar că reduce semnificativ amprenta de carbon a companiei, dar susține și producția ecologică a medicamentelor și suplimentelor nutritive.

”Misiunea noastră este să redefinim ce înseamnă sănătatea pentru generațiile viitoare, printr-o abordare care îmbină inovația continuă cu responsabilitatea față de mediu și societate. Proiectul nostru recent de energie verde, intitulat „Sustain a healthy environment by reducing the CO2 impact of our medical solutions”, finanțat prin fondurile SEE și norvegiene, este un exemplu clar al acestui angajament. Prin implementarea acestui proiect reușim să producem aproximativ 710 MWh anual, reducând semnificativ amprenta de carbon și respectându-ne angajamentul de a opera într-un mod care respectă și protejează mediul înconjurător. Acest proiect a fost realizat cu sprijinul granturilor acordate prin mecanismul financiar Norvegian 2014-2021, în cadrul „Programului de Energie din România”.

Integrând sustenabilitatea în toate aspectele operațiunilor noastre, ne dorim să inspirăm și alte companii să adopte practici ecologice, modelând astfel industria pentru un viitor mai verde.” – Abdul Yassin, CEO Vitema Pharmaceuticals

Joint venture-ul dintre Vitema Pharmaceuticals și DY Nutrition Global SA nu doar că a extins capacitatea de producție și a modernizat infrastructura, dar a și stabilit un nou standard de excelență în industria suplimentelor nutritive. Prin angajamentul față de inovație, calitate și sustenabilitate, Vitema Pharmaceuticals și DY Nutrition se poziționează ca lideri de încredere în domeniul sănătății și nutriției, inspirând alte companii să adopte atât standarde riguroase de calitate în producția suplimentelor, cât și practici ecologice care să contribuie la un viitor mai verde.

Finanțat cu sprijinul granturilor acordate prin mecanismul financiar Norvegian 2014-2021, în cadrul „Programului de Energie din România”.

