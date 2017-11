Ministerul Sanatatii si Ministerul Turismului vor include serviciile medicale din Romania in pachete turistice, astfel ca pacientul care doreste sa se trateze in Romania va beneficia, pe langa tratamentul medical de care are nevoie, de transport, cazare, masa si de vizitarea unor obiective turistice, a anuntat vineri ministrul Sanatatii, Florian Bodog, la prima Conferinta Nationala de Turism Medical din Romania, potrivit Agerpres.