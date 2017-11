Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica dimineata, mai multe atentionari nowcasting Cod galben de ceata si vizibilitate redusa in 16 judete din nordul, estul si sudul tarii, valabile in urmatoarele ore, potrivit Agerpres .

Potrivit meteorologilor, pana la ora 12:00, in mai multe localitati din judetele Teleorman si Giurgiu, iar pana la ora 11:00 in localitatile aflate in zonele joase ale judetelor Cluj, Salaj si Bistrita-Nasaud se va semnala ceata, fenomen care determina scaderea vizibilitatii, local, sub 200 de metri si izolat sub 50 metri.

De asemenea, pana la ora 10:.00, ceata va persista in mai multe localitati din judetele Olt, Dolj, Mehedinti, Brasov, Covasna, Alba, Harghita, Sibiu, Mures, Constanta si Tulcea.

Avertizarile de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioada de maxim 6 ore.

Sursa foto: Robsonphoto / Shutterstock.com