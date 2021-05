Ioana Mihăilă: Susţin că măsurile de relaxare trebuie luate treptat

Ministrul Sănătăţii, Ioana Mihăilă, a declarat că susţine ca măsurile de relaxare să fie luate treptat, iar dacă într-un birou sunt toţi angajaţii vaccinaţi se poate limita purtarea măştii în interior.

"Eu susţin că pentru cazurile şi situaţiile în care există risc redus, risc care este documentat de către medicul de medicina a muncii, se pot lua astfel de măsuri, precum limitarea purtării măştii în interior. Dar, de asemenea, susţin că măsurile de relaxare trebuie luate treptat, aşa încât fiecare dintre măsurile de relaxare să poată fi evaluată ca impact avut asupra incidenţei", a spus Mihăilă la Palatul Parlamentului, întrebată dacă recomandă ca angajaţii dintr-un birou în care sunt toţi vaccinaţi să îşi dea jos masca, scrie Agerpres.

Ea a adăugat că în acest moment, conform datelor privitoare la incidenţa cazurilor noi de COVID, "suntem într-o perioadă în care evoluţia pandemiei ne permite să avem măsuri de relaxare".

"Nu s-a întâmplat să luăm măsuri de relaxare totală. Aşa cum prevede şi hotărârea de Guvern şi hotărârea CNSU, aceste măsuri sunt treptate, tocmai pentru a putea evalua impactul fiecărei măsuri din acest pachet asupra evoluţiei pandemiei", a afirmat Mihăilă.

Ministrul a declarat că se vor lua toate măsurile pentru cercetarea disciplinară a responsabililor din cadrul ministerului care monitorizau datele raportate în contextul pandemiei cu noul coronavirus.

"Aţi întrebat de ce nu au fost evaluate periodic. Tocmai în mandatul lui Vlad Voiculescu au fost evidenţiate diferenţele dintre cele două baze de date, diferenţe care, aşa cum aţi văzut şi în raport, s-au accentuat în acele perioade în care valurile pandemice au fost mai importante. Aţi întrebat de intervenţiile în baza de date din luna martie. Acele modificări care au fost realizate după ce colegii mei au observat diferenţele urmăreau tocmai asigurarea corectitudinii datelor prin chei de verificare la STS. Nu îngreunau raportarea. Au fost excluse foarte multe din câmpurile care erau greu de completat. Aţi întrebat de responsabilul din cadrul Ministerului Sănătăţii, de responsabilii din cadrul Ministerului Sănătăţii care priveau tocmai monitorizarea datelor raportate. Responsabilul din cadrul Ministerului Sănătăţii este un comitet numit în mandatul precedent lui Vlad Voiculescu şi vom lua toate măsurile pentru cercetarea disciplinară a acestora", a spus Mihăilă, la "Ora Guvernului".

Ioana Mihăilă a afirmat că nu s-a tergiversat publicarea datelor privind decesele de COVID-19, ci au fost solicitate clarificări, întrucât "primează exactitatea şi nu rapiditatea".

"Aţi întrebat dacă numărul de decese a influenţat măsurile de restricţie. Măsurile de restricţie, aşa cum ar trebui să ştiţi, au fost luate pe baza valorilor incidenţei care au fost raportate. Aţi întrebat de ce tergiversăm publicarea datelor. Vă răspund că pentru publicarea datelor nu am tergiversat, ci am solicitat şi am primit clarificări. Pentru că pentru noi primează exactitatea datelor şi nu rapiditatea comunicării lor", arătat reprezentantul MS.

Referindu-se la spitale, Mihăilă a spus că a cerut unităţilor medicale să reducă numărul de paturi COVID şi "să permită accesul pacienţilor non COVID".

"Avem în plan, deja am publicat ordinul care modifică fluxurile din spitalele COVID şi am solicitat atât spitalelor, cât şi direcţiilor de sănătate publică să îşi reducă numărul de paturi COVID şi să permită accesul pacienţilor non COVID, astfel încât în această perioadă în care pandemia ne lasă să răsuflăm aceşti pacienţi să aibă acces la servicii de sănătate", a mai arătat ministrul.

Ea a spus că nu se va începe o "vânătoare a vinovaţilor", dar are la dispoziţie informaţiile "necesare pentru a lua măsurile care se impun".

Ioana Mihăilă a recunoscut că sistemul are "sincope" şi a spus că se va face reformă în sistemul de sănătate.

