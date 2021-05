Cum plănuiește Primăria Capitalei să rezolve problema căpușelor și țânțarilor

De câteva zile bune, locuitorii Capitalei sunt invadați de căpușe și țânțari, iar tratamentele împotriva acestora au întârziat să apară. Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, estimează că tratamentele pentru dezinsecţie, deratizare şi dezinfecţie ar putea începe peste aproximativ o săptămână, arătând că va fi iniţiată o achiziţie publică în cazul în care Compania Municipală Eco Igienizare nu va putea realiza lucrările.

În cadrul unei conferinţe de presă, edilul a reamintit că în ultima şedinţă de Consiliu General a fost adoptat planul anual pentru dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare şi şi-a exprimat speranţa ca lucrările propriu-zise să înceapă de săptămâna viitoare, potrivit Agerpres.

"Acum trebuie compania municipală să ne spună dacă poate să îl îndeplinească. Dacă nu, o să ne ducem cu achiziţie publică pe piaţă. (...) Cred că şansele ca Eco Igienizare să se ocupe începând de săptămâna viitoare de programul unitar de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare sunt sub 10% în momentul acesta. În ceea ce priveşte achiziţia publică pentru un nou operator, există achiziţia publică clasică, care are un termen de implementare de aproximativ trei luni - pentru că sumele la nivelul Municipiului Bucureşti sunt relativ mari. Dar există chestiuni urgente, cum este situaţia în care suntem, există proceduri de achiziţie urgentă pe perioade limitate şi probabil că ne îndreptăm către scenariul acesta", a precizat Nicuşor Dan.

Ce spune Nicușor Dan despre astuparea gropilor din asfalt

În ceea ce priveşte astuparea gropilor din asfalt, edilul general a estimat că acestea ar putea începe de săptămâna viitoare. "Eu cred că în două luni de acum o să fim bine cu străzile", a spus el.

Primarul a menţionat că întârzierile înregistrate în gestionarea unor probleme, precum tratamentele DDD sau repararea gropilor din asfalt, au avut legătură cu întârzierile apărute la aprobarea bugetului.

"Avem trei restanţe în momentul acesta. Avem o restanţă cu dezinsecţie, deratizare, dezinfecţie, avem o restanţă cu gropile şi avem o restanţă cu iarba din parcuri. În săptămâna următoare o să începem rezolvarea fiecăreia dintre aceste probleme. Am avut o problemă - bugetul, am mai avut o problemă cu întârzierea aprobării bugetului. Şi am mai avut o problemă cu faptul că aceste servicii erau prestate de companiile municipale. Companiile municipale nu au fost finanţate, nu mai au oameni, utilajele nu au ITP, deci sunt chestiuni tehnice care au făcut ca aceste chestiuni să întârzie. Dar, în momentul acesta, avem banii şi cu mici proceduri administrative o să începem să rezolvăm aceste trei restanţe", a afirmat Nicuşor Dan.

Sursa foto: Pexels

