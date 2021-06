Euro 2020, la București: Meciul 4 ar putea fi disputat cu mai mulți suporteri

Managerul de comunicare al proiectului EURO 2020 la Bucureşti, Răzvan Mitroi, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că suplimentarea de la 25% la 50% a locurilor de pe Arena Naţională deschise publicului la cel de-al patrulea meci organizat în Capitală în cadrul Campionatului European de fotbal (28 iunie), se va face doar cu persoane vaccinate, relatează Agerpres.

"Nu va fi permis accesul spectatorilor până la 50% în primele trei meciuri. Hotărârea Consiliului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă de ieri spune clar că accesul până la 50% este valabil doar la meciul al patrulea, cel din optimile de finală ale Campionatului European din 28 iunie. Atunci suplimentarea de la 25% la 50% se va face doar cu persoane vaccinate", a spus Mitroi.

"Cele 25% dintre bilete la toate meciurile sunt vândute. Nu mai există. Au mai fost puse în vânzare acum câteva zile 10-20 de bilete, reprezentând renunţări de ultim moment. De fapt, biletele la meciuri au fost vândute încă din 2019 în procent de 60-70%. A fost o tragere la sorţi din care au rămas doar 25%", a adăugat el.

Răzvan Mitroi a subliniat că regulile de acces în stadion sunt stricte şi riscul de îmbolnăvire cu COVID-19 este egal cu zero.

"Suntem gata să începem EURO 2020, am parcurs un drum lung, cu multe provocări, dar ne-a reuşit. Suntem foarte pregătiţi să oferim o experienţă sigură spectatorilor. Avem regulile impuse de Guvern şi de UEFA, iar fiecare persoană care va intra în acest stadion va fi verificată, dacă e imunizată împotriva COVID-19, dacă nu, va putea să se testeze. Deci toată lumea va intra aici într-un mediu sigur, riscul de îmbolnăvire va fi practic zero", a menţionat managerul de comunicare.

România a primit organizarea a patru meciuri din cadrul Campionatului European din 2020 pe Arena Naţională din Capitală. Bucureştiul va găzdui trei partide în cadrul Grupei C şi una în faza optimilor de finală. Astfel, pe Arena Naţională sunt programate meciurile Austria - Macedonia de Nord (13 iunie, ora 19:00), Ucraina - Macedonia de Nord (17 iunie, ora 16:00), Ucraina - Austria (21 iunie, ora 19:00), toate în Grupa C, precum şi partida din optimi care va opune câştigătoarea Grupei F şi formaţia clasată pe locul al treilea într-una din grupele A, B sau C (28 iunie, ora 22:00).

