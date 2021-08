Bilete mai scumpe, aceleași condiții. Directorul STB: Ne dorim ca cetățenii să utilizeze mai mult transportul în comun

Începând cu data de 1 august 2021, transportul în comun în București a devenit mai scump ca înainte, de la 2,5 la 3 lei la Metrorex și de la 1,3 la 3 lei la STB. Am mers și noi azi cu metroul, autobuzul și tramvaiul pentru a vedea cum arată transportul în comun dintr-o capitală europeană în secolul XXI. Ce am descoperit? Deși prețul biletului s-a scumpit, condițiile au rămas aceleași.

Directorul STB, Adrian Criț a declarat, pentru wall-street.ro, că el privește noile scumpiri la autobuze și tramvaie ca pe o modificare a unui simplu titlu de călătorie, o modificare a politicii tarifare efectuată la nivel metropolitan și o integrare cu Metrorex.

„Ar trebui să privim cu toții la faptul că avem avantaje majore prin unificarea transportului urban cu cel regional și integrarea cu Metrorex. Pot spune că avem, practic, transport metropolitan începând cu data de 1 august”, a spus Adrian Criț.

Întrebat de ce au fost scumpirile atât de mari și atât de bruște, directorul STB spune că nu vrea să comenteze acest aspect, adăugând faptul că ultima majorare tarifară, pentru transportul de suprafață, a fost în luna februarie 2008.

„Pot spune că în calculul prețului pe călătorie intervin toate costurile cu angajații, cu combustibilul, energia electrică, piese de schimb, componente care în ultimii ani s-au modificat semnificativ. Pe de altă parte, sunt avantaje prin prisma faptului că, dacă până acum prețul pentru o cursă era de 1,3 lei, în momentul de față avem prețul de 3 lei pentru 90 de minute”.

Citeste si: Parcarea supraetajată Pantelimon va fi funcțională până la 1 noiembrie

Reprezentantul menționează că „STB-ul nu are de câștigat în mod direct de această majorare de tarife și nu urmărește venituri mai mari”.

Noi ne dorim ca cetățenii să utilizeze mai mult transportul în comun. Această modificare tarifară trebuie să ducă pe termen mediu și lung la creșterea calității serviciului de transport oferit călătorilor și la investiții majore în zona de infrastructură. - Adrian Criț, directorul STB -

Întrebat de situația autobuzelor noi, care ar trebui teoretic să aibă aer condiționat, dar care în multe cazuri nu funcționează, directorul STB spune că probabil există probleme tehnice care se vor remedia, deoarece este o perioadă cu temperaturi extreme.

Citeste si: Metrorex îți dă cartele de metrou dacă dai la schimb PET-uri,...

În ceea ce privește aerul condiționat din tramvaie, acesta spune că este o chestiune asumată și nu justifică dotarea cu aer condiționat a unor tramvaie care au peste 30-40 de ani.

„Începând de anul viitor vor veni 100 de tramvaie noi. Se justifică achiziția unor vehicule noi astfel încât acestea să ofere confortul necesar călătorilor”, a spus Adrian Criț.

Ce zic bucureștenii: O călătorie nu merita nici 1,3 lei

Pentru a vedea care este punctul de vedere al bucureștenilor, wall-street.ro a discutat cu câțiva călători despre scumpirea a biletelor. Dacă majoritatea au fost de acord cu mărirea prețului pentru metrou, deoarece există condiții mai bune în comparație cu alte mijloace de transport, cei care călătoreau cu tramvaiul sau autobuzul nu pot înțelege de unde este această mărire substanțială.

„La STB mi se pare că nu merita nici banii de dinainte, la ce condiții oribile sunt în tramvaie și autobuze. Unele dintre ele cred că sunt mai bătrâne ca mine. Nu poți la peste 30 de grade să nu ai aer condiționat”, ne-a spus un călător.

Citeste si: Când spune Andrei Baciu că ar putea fi vârful valului patru în România

Călătorii spun că banii ar trebui investiți în mentenanță și recondiționarea transportului în comun, lucru care încă nu s-a întâmplat.

„Pe lângă faptul că la STB condițiile sunt oribile, nu înțeleg trecerea aceasta atât de mare deodată. Mă îndoiesc că fac acest lucru pentru că au crescut costurile de operare”, ne-a mai declarat un alt călător indignat.

Primarul General al Capitalei, Nicușor Dan, a transmis, într-un mesaj pe Facebook, că primăria ar vrea să cumpere 100 de autobuze electrice, prin fonduri europene.

„În ședința de astăzi a CGMB am reușit să trecem mai multe proiecte importante pentru București, prin care creăm condițiile pentru modernizarea transportului public, eliminăm cheltuielile inutile și aducem fonduri suplimentare la bugetul Primăriei Capitalei. Astfel, am reușit să stabilim un preț corect pentru autobuzele electrice pe care Primăria Capitalei dorește să le achiziționeze pentru mai multe trasee din București. Prețul asumat de fosta administrație era sub valoarea de piață, fapt care a dus la ratarea a două licitații organizate până acum”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.

Cum arată transportul în comun în secolul XXI

Deși suntem în anul 2021, iar transportul în comun ar trebui să fie la aceleași standarde, în România așa ceva nu există. Doar metroul este un mijloc ceva mai modern, în timp ce în autobuzele „noi”, de cele mai multe ori, aerul condiționat este doar de formă. Nu se mai pune problema să ne așteptăm la condiții decente în tramvaie, care sunt vechi zeci de ani și pe care autoritățile și primăriile nu le schimbă.

Călătoria cu autobuzul este ca un joc de loterie, poți să ai noroc și să prinzi modele noi, în care aerul condiționat funcționează, sau poți să fii mai ghinionist și să ajungi într-un autobuz „ultimul răcnet”, ruginit (FOTO).

Dacă poți fi norocos în cazul autobuzelor, același lucru nu se poate aplica și în tramvaie. Călătorii fac față cu greu căldurii deoarece nu există aer condiționat. Sunt nevoiți să călătorească cu geamurile deschise pentru a intra puțin aer sau apelează la diverse metode de a se răcori. Condițiile sunt la fel de ani de zile, însă prețul s-a dublat.

Bineînțeles, din cauza caniculei și a temperaturilor și mai insuportabile din tramvaie, nici nu se mai pune problema ca bucureștenii să mai poarte masca de protecție.

Masca de protecție este încă un accesoriu obligatoriu în spațiile închise (chiar dacă sunt geamurile deschise), cu atât mai mult, în prezent, când tulpina Delta a început să își facă de cap și în România (233 de cazuri noi, în ultimele 24 de ore, cel mai mare număr de infectări din ultimele două luni).

Sursa foto: Shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Raluca a studiat Jurnalism la Universitatea Hyperion din București și a urmat un master în Comunicare mediatică și publicitate, în cadrul aceleiași instituții. Ea și-a început activitatea în presă în 2019, în departamentul economic al grupului Mediafax. În perioada 2019-2020, Raluca a acoperit domeniile start-up și fintech în cadrul Adevărul Financiar , publicație care face parte din grupul Adevărul . S-a alăturat echipei... Mai multe articole scrise de Raluca Nicolae »

Te-ar putea interesa și: