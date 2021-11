Incendiu la un centru de dezmembrări de lângă București: Octavian Berceanu la fața locului: Este unic în Europa

Un incendiu a izbucnit lângă București, la un centru de dezmebrări auto, iar Octavian Berceanu, fostul comisar-șef al Gărzii de Mediu, invitat în cadrul evenimentului CSR Growing Responsible: Green Future organizat de wall-street.ro, a filmat degajările de fum care se îndreptau către Capitală.

În timp ce ministrul Mediului, Tanczos Barna vorbea despre măsurile care trebuie luate pentru a transforma Bucureștiul într-un oraș verde, fostul șef de la Garda de Mediu transmitea alte semnale.

„Asta este diferența dintre realitate și spațiul virtual politicianistic unde vorbim despre reforme în România. Ce vedem în spate sunt arderile de lângă București și multe dintre lucrurile care ard sunt cabluri și tot ce înseamnă componente care nu pot fi recuperate din dezmebrările auto.

În România intră în țară sute sau aproape o mie de mașini second hand în fiecare zi. Noi, dând drumul acestor mașini în trecut, am creată o piață neagră, la fel ca fumul din imagine, a pieselor de schimb second hand. Este o situație unică în Europa, pe care am prezentat-o forul pentru calitatea aerului de săptămâna trecută ale instituțiilor europene”, a transmis de la fața locului Berceanu.

Potrivit lui Berceanu, celelalte țări transmit informații reale legate de poluarea aerului din jurul orașelor, chiar dacă nu ar fi fost în avantajul lor, un exemplu dat de acesta fiind Polonia.

„Chiar ne-a întâlnit cu primarul din Varșovia și ne-au spus că ei transmit date. Realitatea e că noi nu prea transmitem date. Poluarea vine din neglijența noastră și a lipsei de măsuri. Decizia dezvoltatorilor de a folosi centrale de bloc este una foarte bună. New York-ul a trecut și el printr-o fază similară, iar acolo s-au luat măsuri pentru a se face această trecere. Cei de acolo au spus că această schimbare trebuie să fie graduală, pentru că oamenii nu au capacitatea de a-și cumpăra aceste centrale geotermale, pompe de căldură cu amprentă mai mică de carbon. Din păcate măsura vine târziu la noi. Eu o consider bine venită, dar eu aștept și alte măsuri.

De exemplu scoaterea din uz a vechilor rulate să știm unde ajung și să nu ardă undeva lângă București. Stau aici de 2 ore și jumătate și focurile au ars continuu. Mai avem câteva focare în proximitate. Tot fumul se duce către București. Oricât de mult muncim noi să reducem poluarea în oraș, până nu scoatem aceasta poluare care îneacă Bucureștiul din zonele periurbane nu rezolvăm nimic”, a mai spus Octavian Berceanu.

CSR Growing Responsible: Green Future este un eveniment realizat de wall-street.ro și sponsorizat de Electrolux, Raiffeisen Bank și Fepra.

Urmăriți live discuțiile în clipul de mai jos.

Citeste si: Primăria Sectorului 1, amendată de Garda de Mediu

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Venit în Capitală în 2007, ca orice copil de provincie cu tolba plină de vise, primul fiind acela de a deveni comentator sportiv - următorul Cristian Țopescu - Adrian a ales să-și înceapă cariera de jurnalist scriind în presă. Deși era abia în al doilea an la Facultatea de Jurnalism , Adrian și-a găsit un loc de muncă la ziarul ” Curierul Național ”. A realizat abia la interviul de angajare că nu mai există departament de sport la ziar, dar asta... Mai multe articole scrise de Adrian Ungureanu »

Te-ar putea interesa și: