UPDATE 22:59 - Prima reacție a lui David Popovici, după câștigarea premiului:

Acum că am câștigat mă simt bine. Pe măsură ce m-am apropiat de anunțarea câștigătorului, mă așteptam cât de cât. Oamenii mi-au spus că am ținut un discurs bun. Nu am avut emoții înainte sau în timpul discursului, dar pe măsură ce ne apropiam de anunțul câștigătorului, spiritul competitiv din mine dicta și urla „Câștigă, trebuie să câștigi”. Mă bucur că s-a întâmplat!

David Popovici, înotător român (17 ani)