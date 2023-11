David Popovici - Mă simt bine, vom face tot posibilul să facem spectacol la Europene

Înotătorul român David Popovici, dublu campion european la 100 şi 200 m liber, deţinătorul recordului mondial la 1000 m liber, a declarat că se simte bine şi promite spectacol la Campionatele Europene în bazin scurt de la Otopeni (5-10 decembrie), conform unui interviu acordat site-ului Ligii Europene de Nataţie (LEN).

Campionul român are mari aşteptări de la Europenele din decembrie: ''Pentru Melbourne (2022) nu ne-am antrenat cu adevărat, ne-am dus să vedem ce se va întâmpla, dar pentru asta (Otopeni 2023) ne-am antrenat mai mult şi am depus mult efort, ceea ce mă face entuziast. Nu am fost niciodată la o competiţie în bazin scurt cu aspiraţii mari, dar la aceasta cred că vor fi acolo sus. Mă simt bine, Europeanul în bazin scurt va fi interesant, sunt sigur că comitetul de organizare va fi grozav şi vom face tot posibilul să fim gazde bune şi să facem spectacol!'', conform Agerpres.ro.



România va găzdui ediţia cu numărul 22 a Campionatelor Europene de înot în bazin scurt pentru seniori, cea mai importantă competiţie de acest gen care se desfăşoară în ţara noastră în ultimii 40 de ani.



Popovici, care va lua startul în probele de 100 şi 200 m liber, plus probabil în două ştafete, va avea parte de o concurenţă redutabilă din partea britanicilor Tom Dean (campion olimpic la 200 m liber, vicecampion mondial en titre), Duncan Scott (vicecampion olimpic la 200 m liber, campion mondial cu ştafeta de 4x200 m liber) şi Matt Richards (campion mondial la 200 m liber şi la 4x200 m liber) şi a francezului Maxime Grousset (bronz mondial la 100 m liber, vicecampion mondial la 100 m liber în bazin scurt), printre alţii.



La precedenta ediţie a Europenelor în bazin scurt, care a avut loc la Kazan (Rusia), în 2021, David Popovici a cucerit medalia de aur în proba de 200 m liber, iar Robert Glinţă a obţinut un argint la 100 m spate şi un bronz la 50 m spate. La Mondialele în bazin scurt din 2022 de la Melbourne, Popovici a cucerit argintul la 200 m liber.



''Cel mai important este să faci un spectacol, astfel încât să sperăm că mai mulţi copii îl vor vedea şi vor fi inspiraţi. Îmi amintesc că am fost la concursuri când aveam 12 ani şi i-am văzut pe Danas Rapsys şi Katinka Hosszu; au venit la un Campionat Internaţional al României şi văzându-i acolo mi-a sporit motivaţia. Dacă şi copiii mă pot vedea aşa, atunci este cel mai bun lucru pe care îl pot face pentru ei'', a spus Popovici în interviul difuzat de LEN.



În acest an, David Popovici nu a reuşit la Fukuoka să-şi apere titlurile mondiale cucerite la 100 şi 200 m liber acum un an la Budapesta şi s-a clasat pe locul şase la 100 m liber, respectiv pe patru la 200 m liber.



''După cum văd eu, aveam două opţiuni; să fiu trist sau supărat pentru că nu am câştigat, sau să încerc să aflu de ce nu am câştigat. Eram atât de motivat încât voiam să mă întorc direct la antrenament a doua zi, dar antrenorul meu mi-a interzis să merg la bazin, aşa că mi-am luat o vacanţă. A fost un an încărcat, cu suişuri şi coborâşuri, dar sunt foarte motivat. Aş prefera să fiu un sportiv care poate învăţa ceva din eşecuri şi să fiu un sportiv mai complet şi cu asta o fiinţă umană mai completă'', a mai spus Popovici.



România va participa la Europene cu un lot de 21 sportivi (7 fete şi 14 băieţi), selecţionaţi în baza formei arătate la Campionatele Naţionale în bazin scurt din perioada 9-12 noiembrie, desfăşurate tot la Otopeni.

