Nicușor Dan, despre greva STB: Azi s-au dat ultimele zvâcniri ale sindicalismului mafiot

Nicușor Dan a făcut câteva precizări cu privire la greva angajaților de la STB, în contextul în care astăzi, angajații, cu câteva excepții, au continuat să nu iasă cu autovehiculele pe traseu. Primarul general al Capitalei a precizat că angajații care au continuat să fie în grevă în aceste zile, riscă să rămână fără locuri de muncă.

„Faptul că au fost azi niște aomeni, șoferi și vatmani care au înțeles nebunia în care acest sindicat îi ducea e un sentiment de insanatorisire. Fac din nou un apel la rațiune (...)

Salut faptul că parchetul a început urmărirea penală, asta din nou e un semn de sănătate pentru societatea românească pentru că nu poți să nu respecți o hotărâre judecătorească”, a precizat Nicușor Dan, primarul general al municipiului București, într-o conferință de presă.

Număr unic pentru șoferii și vatmanii agresați

În conferința de presă, Nicușor Dan a confirmat că mai mulți angajați ai STB au înțeles gravitatea situației și au renunțat sâmbătă la grevă și au ieșit pe traseu. Cei în cauză, care au fost numiți „trădători” de către colegii lor care au continuat greva, vor fi, însă apărați de Primăria Capitalei. Edilul a mai precizat că a lansat un număr de contact pentru angajații STB care sunt amenințați de alți colegi, din cauză că au venit la muncă azi.

„Am creat un număr unic, 0800800868, pentru șoferii și vatmanii care vor să iasă la muncă și sunt împiedicați de colegi de-ai lor. Dăm garanția că Poliția intervine imediat. Promit ajutor juridic din partea PMB pentru orice persoană care se teme, pentru că a fost o adevărată teroare din partea sindicatuluidăm garanția că persoană rămâne anonimă, dar poliția va interveni imediat. Promit ajutor juridic pentru orice tip de acțiune (...)

Am fost în contact și aseară și azi dimineața cu mulți oameni din STB. Am spus-o de când a început această criză: există probleme în STB și trebuie să le discutăm deschis. E o mare problemă financiară pe care STB-ul o are. Subiectul acesta a fost neglijat ani de zile. A fost pusă o pojghița asupra stării autovehiculele și a situației angajaților”, a mai spus Nicușor Dan.

Întrebat cu privire la sancțiunile care ar putea fi impuse angajaților STB care au întrat în această grevă spontană, primarul Capitalei a spus că se va putea ajunge și la desfacerea contractului individual de muncă.

„Cei care au fost de serviciu și joi, și vineri, și sâmbătă și nu au ieșit pe traseu din vina lor riscă să le fie desfăcute contractele de muncă. Există, pe de o parte, Codul Penal, care vorbeşte despre nerespectarea unei hotărâri judecătoreşti şi găsiţi şi acolo limitele de sancţiuni, (...) pe de altă parte există un contract de muncă în care se prevăd drepturi şi obligaţii - obligaţia de a presta activitatea pentru care eşti plătit - şi sunt nişte sancţiuni graduale, inclusiv cea a desfacerii contractului de muncă”, a mai transmis edilul. Sursa foto: Facebook / Nicușor Dan

