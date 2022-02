Care este prima țară care se pronunță asupra interzicerii totale a testelor pe animale

Elveţia votează asupra interzicerii totale a testelor medicale pe animale şi, în cazul puţin probabil al unui răspuns afirmativ, ar deveni prima ţară din lume care adoptă o astfel de măsură, după ce militanţii pentru drepturile animalelor au obţinut un sprijin suficient pentru a organiza un referendum în ţara ce găzduieşte un uriaş sector farmaceutic.

Peste 550.000 de animale au murit în testele de laborator în 2020 în Elveţia, conform statisticilor guvernamentale. Cifra include 400.000 de şoareci şi şobolani, aproape 4.600 de câini, 1.500 de pisici şi 1.600 de cai. Au fost de asemenea ucise primate, vaci, porci, peşti şi păsări în timpul şi după experimente.



"Este crud şi inutil să experimentezi pe animale şi eu sunt sigur că putem dezvolta medicamente fără acest lucru", a declarat Renato Werndli, un medic din nord-estul Elveţiei care a lansat iniţiativa în cadrul sistemului elveţian de democraţie directă.



Rezultatul referendumului va fi obligatoriu din punct de vedere juridic.



Cu toate acestea, interdicţia nu este de aşteptat să fie aprobată, spre uşurarea sectorului farmaceutic, care a avertizat că măsura va opri dezvoltarea de noi medicamente şi va forţa companiile şi cercetătorii să-şi transfere activitatea în străinătate.



"Nu ar trebui să exploatăm animalele pentru propriile noastre scopuri egoiste", a spus Werndli, adăugând că metode de cercetare precum biocipurile - cipuri minuscule ce realizează reacţii biochimice - simulările computerizate sau microdozarea la oameni sunt mai eficiente decât testarea pe animale.



Grupul de lobby farmaceutic Interpharma afirmă că sectorul, ce include companii precum Roche şi Novartis, contribuie cu 9% la economia elveţiană şi generează aproape jumătate din exporturile elveţiene.



Interpharma a condus opoziţia industriei, spunând că propunerile ar fi devastatoare dacă ar fi adoptate.



"Cercetarea medicamentelor, studiile clinice în spitale şi cercetarea de bază în universităţi (...) nu ar mai fi posibilă", potrivit CEO Interpharma, Rene Buholzer.



Potrivit şefilor din industria farmaceutică, interzicerea testării pe animale ar putea conduce la sfârşitul noilor medicamente.



"Cred că aţi văzut în vremurile COVID-19 cât de importantă este descoperirea de noi vaccinuri, cât de importante sunt noile medicamente. Şi ele au fost testate pe animale", a declarat CEO Idorsia Jean-Paul Clozel pentru Reuters.



Maries van den Broek de la Universitatea din Zurich conduce cercetări implantând tumori în şoareci pentru a studia modul în care sistemul lor imunitar poate fi întărit pentru a lupta împotriva cancerului.



"Pentru că nu înţelegem nici măcar 10% din procesele în derulare în interiorul unei tumori, este imposibil să se utilizeze modele computerizate sau cultura celulară pentru a înţelege biologia complexă a cancerului", a spus ea.



Înainte ca oamenii de ştiinţă să înceapă un experiment pe animale, ei trebuie să arate că nu există alternativă şi cercetarea lor este importantă.



"Folosim aproximativ 750 de şoareci pe an. Toţi mor la sfârşitul experimentului, dar nu există alternativă", a declarat ea. "Fără acest experiment special, nu am putea să dezvoltăm tratamente ce salvează vieţi omeneşti".



Ultimele sondaje arată că doar 26% dintre alegători sunt pentru interdicţie şi 68% împotrivă.



Elveţia organizează referendumuri de patru ori pe an, cu alegători care anul trecut au votat în sprijinul restricţiilor guvernamentale legate de coronavirus şi aprobând căsătoria între persoane de acelaşi sex.



Werndli a spus că această campania a crescut gradul de conştientizare cu privire la situaţia dificilă a animalelor de laborator şi a adăugat că speră să aibă succes.



"Sper că noi în cele din urmă să putem schimba şi Elveţia să devină un exemplu pozitiv pentru restul lumii care să ajute la oprirea suferinţei animalelor", a declarat el.

Sursa foto: Shutterstock

