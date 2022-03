De la 1 februarie 2022 a început recensământul populației și locuințelor din România. Cei care refuză să își dea datele, dau date greșite sau împiedică activitatea recenzorilor riscă amenzi.

Potrivit Ordonanței de Urgență nr. 19 din 4 februarie 2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România, atât cetățenii, cât și firmele, riscă sancțiuni contravenționale sau chiar penale dacă împiedică desfășurarea recensământului.

Ce amendă riscă persoanele care refuză să participe la recensământul populației și locuințelor

La articolul 54 se precizează că ”constituie contravenții următoarele fapte săvârșite de către persoane fizice:

a) împiedicarea persoanelor implicate în acțiunea de recensământ pentru efectuarea înregistrărilor ce fac obiectul recensământului în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență sau a desfășurării, în orice mod, a lucrărilor recensământului;

b) refuzul furnizării informațiilor solicitate sau furnizarea de date eronate sau incomplete;

c) nerespectarea de către personalul de recensământ prevăzut la art. 16 alin. (4) a dispozițiilor legale și a instrucțiunilor privind modul de înregistrare și prelucrare a datelor populației și de păstrare a caracterului confidențial al datelor personale declarate de cetățeni;

d) împiedicarea accesului în interiorul complexurilor rezidențiale aflate în proprietate privată, precum și în cele aparținând cultelor religioase a personalului de recensământ în vederea desfășurării tuturor activităților aferente recensământului;

e) utilizarea de către personalul de recensământ a datelor obținute în alte scopuri decât cele statistice.

(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, iar contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. c), d) și e) se sancționează cu amendă de la 1.500 lei la 5.000 lei.”

Citește și: Cum poți să îți iei zi liberă pentru că te-ai autorecenzat

Ce amendă riscă firmele și instituțiile care refuză să participe la recensământul populației și locuințelor

Articolul 55 al ordonanței privind recensământul se referă la firme și stipulează că ”constituie contravenții următoarele fapte săvârșite de către furnizorii de date, persoane juridice:

a) refuzul transmiterii datelor solicitate;

b) refuzul transmiterii datelor în mod gratuit;

c) refuzul transmiterii datelor în forma solicitată;

d) transmiterea datelor cu întârziere față de termenul solicitat;

e) comunicarea de date incorecte și incomplete din propria culpă;

f) împiedicarea accesului în interiorul complexurilor rezidențiale aflate în proprietate privată, precum și în cele aparținând cultelor religioase a personalului de recensământ în vederea desfășurării tuturor activităților aferente recensământului;

g) împiedicarea sau îngreunarea activităților recensământului;

h) refuzul de a prezenta persoanelor autorizate de către conducerea I.N.S. documentele și evidențele necesare verificării datelor.

(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează cu amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei.”

Citeste si: ANPC dă din nou peste retaileri. Zece magazine PROFI, amendate cu...



Find more statistics at Statista

Recensământul a început oficial la 1 februarie 2022, cu etapa de preluare date din surse administrative şi populare bază de date RPL2021. Autorecenzarea online are loc între 14 martie și 15 mai 2022 iar pentru cei care nu se autorecenzează, între 16 mai și 17 iulie 2022 are loc colectarea datelor de către recenzori, prin interviuri faţă în faţă (cu ajutorul tabletelor). Recensământul trebuia să aibă loc în 2021, dar a fost amânat un an din cauza pandemiei COVID-19.

Sursa foto: Agerpres

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: