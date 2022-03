În 2019, Uniunea Europeană părea decisă să renunțe la ideea de a da ceasul înainte și înapoi. Măsura trebuia să intre în vigoare, inclusiv în România, din 2021. Doar că acest lucru nu s-a mai întâmplat. Între timp, americanii au luat-o înainte. Cum a fost posibil?

Senatul american a votat, ca începând din 2023, pe tot teritoriul Statelor Unite să se renunțe la schimbarea orei de două ori pe an, astfel ca ora de vară (”daylight saving time”) să devină permanentă. Dat fiind că votul a fost unanim, nu există temeri că legea nu va trece și de Camera Reprezentanților, măsura fiind sprijinită atât de republicani, cât și de democrați, scrie NPR.

”Nu trebuie să mai continuăm să facem această prostie. De ce a fost în legile noastre și de ce a fost menținută atâta timp - mă depășește complet”, a declarat senatorul republican Marco Rubio, unul dintre inițiatorii legii. Cel mai recent sondaj în acest sens, publicat în noiembrie 2021, arată că 63% dintre americani vor să se renunțe la schimbarea orei.

Alte țări au renunțat de ani sau chiar de decenii la această practică: China în 1992, Rusia, în 2014, Turcia, în 2016 iar Brazilia, în 2019.

De ce nu renunță România la schimbarea orei

În România a existat o propunere în acest sens în 2018, dar ea a fost respinsă de Senat. La data respectivă şi Guvernul şi-a exprimat opoziţia față de astfel de idee, în primul rând fiindcă afecta corelarea cu orarul de vară al celorlalte state ale UE.

Un an mai târziu, însă, Comisia Europeană a propus eliminarea schimbării sezoniere a orei, după un sondaj online la care au participat 4,6 milioane de repondenți, 80% fiind pentru eliminare. În martie 2019, Parlamentul European a votat pentru renunțarea la schimbarea orei de două ori pe an. Astfel, începând cu 2021, fiecare țară din Uniune urma să aibă aceeași oră tot anul, rămânând la latitudinea țărilor să decidă dacă aceasta va fi ora de iarnă (”ora standard”) sau ora de vară.

Conform propunerii de atunci a Comisiei Europene, statele care decideau să menţină permanent ora de vară (printre care se numărau Franța, Portugalia, Cipru și Polonia) trebuiau să efectueze ultima schimbare în acest sens în ultima duminică din martie a anului 2021. Cele care preferau să rămână la ora de iarnă (de pildă, Finlanda, Danemarca sau Țările de Jos) urmau să facă schimbarea în ultima duminică din luna octombrie 2021. Era prevăzută, însă, şi posibilitatea unei amânări de 12 luni.

În condiţii normale, România şi celelalte state UE urmau să informeze Comisia Europeană asupra alegerii lor până în aprilie 2020, după care urma o etapă de coordonare, pentru a permite atât guvernelor, cât și companiilor - mai ales cele de transport - să se pregătească pentru schimbare. Brexit şi pandemia COVID-19 au oprit însă complet acest proces, care ar putea fi reluat cel mai devreme în 2022.

De ce a fost blocată eliminarea schimbării orei

Potrivit Politico, planul privind renunțarea la schimbarea orei a fost practic blocat din momentul în care Consiliul European (forul compus din șefii de state sau de guverne ai UE, șeful Comisiei plus un președinte al Consiliului) a cerut Comisiei o evaluare amănunţită a impactului unei asemenea decizii. La rândul său, Comisia a aruncat răspunderea în seama țărilor membre, cerând Consiliului să prezinte o poziţie comună.

Eliminarea orei de vară în UE a fost discutată ultima dată în decembrie 2019, în timpul preşedinţiei finlandeze. Guvernul de la Helsinki a fost în același timp ultimul din Europa care a adoptat ora de vară și cel mai nemulțumit de impactul acesteia.

În acest moment, însă, ideea este practic abandonată: statele membre vor ajunge foarte dificil la un consens. Un anunț oficial pe site-ul guvernului francez dedicat ”politicilor publice și marilor dezbateri” precizează că ”directiva trebuia să fie adoptată de Consiliul European la sfârșitul lui 2020, iar apoi să fie transpusă în practică de statele membre; însă, din cauza crizei sanitare Covid-19, măsura privind schimbarea orei nu mai este pe ordinea de zi și nu ar trebui să mai fie discutată în viitorul apropiat”.

Așa că și anul acesta românii vor trece la ora de vară pe 27 martie, la fel cum vor face toți ceilalți europeni.

Sursa foto: Shutterstock

