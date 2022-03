Nicolae Ciucă, la summitul NATO: Avem nevoie de apărare mai puternică şi de descurajare mai eficientă

Premierul Nicolae Ciucă a declarat că este nevoie de o apărare mai puternică, o descurajare mai eficientă şi o rezilienţă mai mare a societăţii pentru o securitate mai bună în Europa de Sud-Est după agresiunea rusă în Ucraina.

"Alegerea făcută de Rusia de a declanşa războiul împotriva Ucrainei a afectat grav climatul de securitate în regiunile Mării Negre şi sud-estul Europei. Avem nevoie de coordonare în această regiune, iar astăzi am făcut exact acest lucru. Lucrul împreună este o abordare-cheie în conflictul managementului. Tocmai de aceea, împreună cu colegii mei, am decis să ne menţinem orientarea strategică fermă către valorile euroatlantice. Astăzi am discutat cum să dezvoltăm cooperarea noastră ca aliaţi ai NATO astfel încât să încurajăm, să întărim postura de apărare şi descurajare a NATO pe flancul estic. Ţările noastre au deja o expertiză puternică în ceea ce priveşte cooperarea regională în domeniul apărării, care poate fi capitalizată în această direcţie", a afirmat Ciucă, la o conferinţă de presă comună cu premierii Bulgariei, Macedoniei de Nord şi Muntenegrului, scrie Agerpres.ro.

El a punctat că Rusia este, la ora actuală, cea mai mare ameninţare la adresa securităţii comune a regiunii.

"Avem nevoie de apărare mai puternică şi de descurajare mai eficientă şi avem nevoie de o rezilienţă mai mare a societăţii şi a infrastructurii pentru o securitate mai bună. Am luat act presiunile maligne ale Rusiei şi de influenţa sa în regiune. Am decis să contracarăm prin creşterea rezilienţei noastre. Asta include reducerea dependenţei de energia rusească, combaterea narativelor false ale Rusiei, mai multă protecţie cibernetică şi o creştere a comerţului între noi", a afirmat Ciucă.

Premierul Nicolae Ciucă participă, la Sofia, la reuniunea şefilor de Guvern ai statelor NATO din Europa de Sud-Est.

Sursa foto: Nicolae Ionel Ciucă/ Facebook

