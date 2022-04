OMV Petrom și Energy Policy Group (EPG) au încheiat finalizarea lucrărilor de modernizare și reabilitare a Liceului Tehnologic Energetic „Elie Radu” din Ploiești, astfel că acesta va avea consum de energie aproape zero.

Clădirea a fost reabilitată, în cadrul programului România Eficientă, la standarde nZEB (nearly Zero-Energy Building), respectiv consum de energie aproape zero. Lucrările efectuate vor diminua cu aproximativ 60% consumul mediu anual de energie al clădirii. În plus, datorita echipării cu panouri fotovoltaice și panouri solare termice, clădirea și-ar putea asigura consumul energetic din surse proprii, aproape integral, în cursul verii.

Aceasta reprezintă o premieră națională, fiind prima investiție privată de acest tip și cel mai amplu proiect de renovare la standard nZEB a unei școli publice, cu soluții tehnologice inovatoare.

OMV Petrom a finanțat investiția pentru reabilitarea energetică a Corpului C10 de la Liceul Tehnologic Energetic „Elie Radu” din Ploiești, care s-a ridicat la circa 1milion de euro. Pe parcursul lucrărilor de la Ploiești s-au alăturat ca sponsori compania Signify, care a oferit sistemul de iluminat ultramodern iar Grupul Electrica a contribuit cu sistemele de panouri fotovoltaice.

Clădirile consumă circa 45% din necesarul de energie din România, în condițiile în care multe dintre cele construite înainte de 1990 au un consum de 2-3 ori mai mare decât cele moderne. Christina Verchere, CEO al OMV Petrom

Radu Dudău, director Energy Policy Group și coordonator al programului România Eficientă: „Când am lansat proiectul România Eficientă, în iunie 2019, ne-am angajat să realizăm câteva renovări aprofundate ale unor școli din țară, care să aibă un rol de referință din punctul de vedere al standardelor de renovare. Ne bucurăm de acest prim succes, prin care am reușit să transformăm această clădire școlară de la Ploiești într-una foarte performantă energetic, la standard nZEB, un nivel extrem de ambițios și destul de puțin atins, în general, în Europa. Dincolo de reducerile substanțiale în consumul de energie ce vor fi realizate, elevii vor dispune de acum de un mediu interior mult mai sănătos și adecvat performanței școlare, sălile de clasă fiind dotate inclusiv cu echipamente de dezinfectare a aerului.”

Clădirea renovată găzduiește atât săli de curs, cât și un cămin-internat, având o suprafață desfășurată de circa 1.500 metri pătrați. În clădire învață în jur de 250 de elevi și își desfășoară activitatea circa 60 de cadre didactice. În cămin sunt cazați aproximativ 80 de elevi. Lucrările de renovare au demarat în vara anului 2021, iar pentru a fi adusă la standardul nZEB, clădirea a fost dotată cu echipamente extrem de performante și materiale de cea mai bună calitate.

Sursa foto: OMV Petrom