Viceprimarul Capitalei: Bugetarii să nu mai primească parcări gratuite, ci abonament la transportul în comun

Companiile statului şi instituţiile publice trebuie să plătească bilet de transport public integrat pentru angajaţii lor şi nu să primească parcare gratuită, susține viceprimarul Capitalei, potrivit Agerpres.

"Am venit cu o propunere destul de curajoasă pentru care am fost taxat: companiile statului trebuie să plătească pentru angajaţii lor bilet de transport integrat. Nu am nicio obligaţie, ca administraţie, să ofer parcări gratuite tuturor instituţiilor din municipiul Bucureşti, iar pe cetăţeanul bucureştean să-l taxez. Sunt sătul de oameni din instituţii publice, colegi, prieteni, angajaţi, care sună la Primăria Capitalei să ceară un loc de parcare pentru că ei lucrează la un minister sau se supără că am pus taxă pe parcare. Vi se pare normal ca să plătiţi 5 lei sau 10 pe oră, iar cei care lucrează la stat să vină să lase maşina acolo gratis? Mie nu mi se pare normal. Atunci am venit cu o propunere: ca acele companii de stat, instituţii publice să achiziţioneze abonamente integrate pentru angajaţii lor", a spus Stelian Bujduveanu.

Acesta a admis faptul că, la mai mult de trei decenii de la Revoluţie, la nivelul Bucureştiului s-a eşuat "în multe locuri" şi că, în continuare, cetăţeanul nu se află în centrul preocupărilor din partea autorităţilor.

"Percepţia mea e că am eşuat în multe locuri, după 30 de ani de la Revoluţie. Servicii publice care astăzi nu au în centru cetăţeanul municipiului Bucureşti. O să fiu foarte direct: vorbim, după 30 de ani de reţeaua de termoficare şi nimeni nu se uită la cetăţean. Toată lumea se gândeşte la sistem, că o să crape ţeava, dar nimeni nu vorbeşte despre acele sute de mii de apartamente care nu au apă caldă acasă, despre acei copii care nu pot fi spălaţi. Asta este realitatea, din păcate. Acelaşi lucru se întâmplă şi cu transportul în comun. Dacă nu ne uităm la problemă şi vorbim doar despre lucrurile din faţă, nu despre ce e în spatele uşilor închise, adică în casele oamenilor, niciodată nu vom putea să facem ceva. La nivelul digitalizării, spun că la finalul acestei luni nu va mai exista niciun mijloc de transport în municipiul Bucureşti care să nu aibă automate digitale pentru a plăti călătoriile cu telefonul sau cu cardul. Anul trecut am făcut prima integrare completă a transportului public de suprafaţă cu cel subteran. Problema transportului public este una cu care se întâlnesc şi cei din mediul de afaceri", a spus Bujduveanu.

