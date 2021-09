Sindicaliștii STB spun că Nicușor Dan este vinovat de mizeria din tramvaie

Angajaţii Societăţii de Transport Bucureşti (STB) sunt nemulţumiţi din cauza deciziei primarului general al Capitalei de a tăia bugetul STB în acest an, subfinanţarea sectorului fiind responsabilă de reducerea parcului auto şi de întârzieri în programul de circulaţie, iar consecinţele se văd, în primul rând, pentru publicul călător.

"Primarul general al Capitalei este şi preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti - Ilfov (TPBI), el a luat decizia tăierii bugetului STB şi consecinţele sunt clar din cauza lui. Am spus şi acum câteva luni că subfinanţarea va avea nişte consecinţe în primul rând pentru publicul călător, dar ne confruntăm şi noi cu efecte ale aceste subfinanţări, pentru că ne vine din ce în ce mai greu să menţinem parcul auto în circulaţie, să-l menţinem în siguranţă, pentru că nu avem piese, nu avem materiale. Dacă vorbim de curăţenie, aceasta se face cu oameni şi cu materiale, dar noi nu mai avem, nici oameni, nici materiale, ori treaba aceasta nu-i preocupă", a declarat, pentru Agerpres, Vasile Pietrariu, preşedintele sindicatului reprezentantiv din STB, Sindicatul Transportatorilor din Bucureşti.

Acesta consideră că acţiunea de control declanşată recent de TPBI privind activitatea operatorilor şi aplicarea unor amenzi la capetele de linie este doar pentru a câştiga capital de imagine, dar şi pentru a distrage atenţia călătorilor de la adevăratele probleme.

"Angajaţii STB nu au nicio vină. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti - Ilfov (TPBI) a declanşat o acţiune care mi se pare că se duce în zona politică. Este vorba de controalele pe care ei le fac la capete de linie şi amenzile pe care le-au dat până acum către societate în condiţiile în care noi nu am recuperat banii de la ei. Ei vor să câştige capital de imagine dacă ne dau nouă amenzi şi să distragă atenţia publicului călător, să-i îndrepte împotriva noastră. Am fi vrut să avem o colaborare cu ei, sunt perfect de acord că trebuie să respectăm clauzele contractuale, dar nu poţi să vii să spui că dacă ai plecat cu două minute înainte îţi dau o amendă de 300 de lei, pentru că banii aceştia sunt tot de la societate, nu-i aduce nimeni de acasă. Ei chiar se laudă cu chestia asta, de parcă ar fi de laudă. Mai bine s-ar implica să monitorizeze, să vadă care sunt problemele şi să încerce să le rezolve. Problema nu este rezolvată dacă dau o amendă societăţii de 100 de lei sau de 300 de lei. Noi am atras atenţia asupra acestor probleme pe 29 iunie, dar nu ne-au chemat la discuţii, iar poziţia aceasta nu mi se pare corectă", a subliniat liderul sindical.

Şeful sindicatului STB a precizat că a vrut să pună afişe în mijloacele de transport în comun pentru publicul călător cu toate aceste probleme, însă nu au fost lăsaţi.

"Nu ne-au lăsat să punem aceste mesaje în autobuze ca să ajungă informaţia mai uşor la publicul călător. Vom mai avea astfel de afişe şi săptămâna viitoare, o să căutam soluţii. Noi vrem ca publicul călător să înţeleagă că noi salariaţii nu avem nicio vină cu se întâmplă şi ei să se îndrepte cu reclamaţiile către Primarul general sau TPBI", a adăugat Pietrariu.

Întrebat dacă sindicaliştii se pregătesc de grevă în cazul în care nu se vor găsi soluţii la problemele lor, preşedintele sindicatului STB a răspuns: "În momentul în care un salariat va fi agresat din cauza aceasta eu nu vreau să mă gândesc ce se va întâmpla".

"Vrem să facem lucrurile aşa cum ar trebui, dar nu e suficient să vrem noi, trebuie ca şi autorităţile să se implice, să înţeleagă ce se întâmplă în realitate, să lase Facebook-ul, să lase propaganda, pentru că asta nu rezolvă problemele şi nu-i interesează pe cetăţeni treaba acesta", a mai spus acesta.

Sindicatul Transportatorilor din Bucureşti numără peste 9.000 de membri şi reprezintă peste 85% dintre salariaţii societăţii.

TPBI a anunţat într-un comunicat transmis în data de 2 septembrie că au fost date amenzi de 84.400 de lei pentru nerespectarea orelor de plecare a vehiculelor de la capetele de linie, precum şi pentru nerespectarea indicatorilor de performanţă, după intrarea în vigoare, la 1 august 2021, a contractelor de delegare a serviciului de transport public de călători către cei patru operatori din regiune.

STB SA, care este principalul operator de transport din regiune, asigurând funcţionarea a 175 de linii din totalul celor 200 din regiune, are şi cele mai multe abateri şi va suporta amenzi în valoare totală de 57.500 lei pentru nefuncţionarea sistemului de monitorizare a vehiculelor, dar şi pentru nerespectarea programului de plecare a vehiculelor de la capetele de linie (131 de plecări întârziate şi 442 plecări înaintate).

Pe de altă parte, TPBI a constatat incapacitatea fizică a STB SA de a asigura curăţenia pentru toate vehiculele şi a avertizat operatorul că nu respectă procedurile stabilite şi că personalul alocat acestui serviciu este total insuficient.

