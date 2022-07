Portarul echipei naţionale de hochei pe gheaţă a Rusiei, Ivan Fedotov, a fost arestat şi trimis în Arctica pentru a efectua serviciul militar, de la care voia să se sustragă în plin conflict din Ucraina, au anunţat luni mai multe canale media, citate de AFP.

Vicecampionul olimpic, în vârstă de 25 de ani, semnase cu o echipă din Statele Unite, căreia ar fi urmat să i se alăture în viitorul apropiat, conform Agerpres.ro.



Agenţia de presă TASS şi avocatul jucătorului au anunţat că Fedotov a fost trimis la Severomorsk, în regiunea Murmansk, în Arctica, cu o climă aspră, unde se găseşte o importantă bază navală.



Ziarul rus Sport-Express şi site-ul Fontanka au indicat că jucătorul a fost trimis în oraşul Severodvinsk, în regiunea Arhanghelsk.



Potrivit presei, Fedotov a fost reţinut vineri seară de poliţia din Sankt Petersburg la cererea parchetului militar şi a fost dus la un birou de înrolare.



Avocatul său, Alexei Ponomariov, a declarat sâmbătă pentru agenţia RIA că Fedotov a fost dus vineri la un birou de înrolare şi apoi la un spital militar după ce s-a simţit rău.



"A fost transferat la spital, însă nu am mai multe informaţii", a spus Ponomariov.



Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat că "discuţii sentimentale în jurul acestui subiect sunt inadecvate".



"Obligaţia efectuării serviciului militar este prevăzută în legea din Rusia", a declarat el presei.



Ivan Fedotov, portarul echipei Rusiei care a câştigat medalia de argint la Jocurile Olimpice de iarnă de la Beijing din luna februarie, a semnat în luna mai un contract pe un an cu Philadelphia Flyers. El se pregătea să meargă în SUA, ţară ale cărei relaţii cu Rusia sunt foarte tensionate.



Fedotov a câştigat Cupa Gagarin cu ŢSKA Moscova în sezonul trecut.



Serviciul militar obligatoriu, care durează un an, este foarte nepopular în Rusia, din cauza tratamentului aplicat recruţilor, a perspectivei unor munci plictisitoare şi, de acum, şi a temerii de a fi trimis în Ucraina.



Numeroşi ruşi, ajutaţi adesea de părinţii lor, recurg la diverse strategii pentru a scăpa de el, dând mită, obţinând scutiri medicale sau datorită studiilor.



Opoziţia acuză, de asemenea, autorităţile că se folosesc de serviciul militar pentru a-i pedepsi pe criticii Kremlinului, trimiţându-i mai ales în zone îndepărtate, unde munca este deosebit de grea.

Sursa foto: Shutterstock

