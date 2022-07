De ce circulă metrourile la 10-15 minute? Sorin Grindeanu amenință cu demiterea conducerii Metrorex

Metrorex a publicat timpii la care trenurile vor ajunge în stații, românii fiind nevoiți să aștepte circa 10-15 minute pentru un tren. Motivația vine din faptul că Metrorex a cumulat datorii la Alstom, compania care se ocupă cu mentenanța metrourilor. Având în vedere această situație, Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor, amenință cu demiterea conducerii companiei.

Potrivit Metrorex, timpii de așteptare pentru trenuri sunt următorii:

magistrala I: 12-14 minute,

magistrala II: 10 minute,

magistrala III: 12-14 minute,

magistrala IV: 7 - 10 minute,

magistrala V: 9 minute (relația Eroilor - Romancierilor), 18 minute (relația Romancierilor - Valea Ialomiței / Râul Doamnei).



”În urma articolelor apărute în presă referitoare la obligațiile de plată către Alstom Transport S.A., facem precizarea că Metrorex a achitat o parte din sumele aferente serviciilor realizate în anul 2022 și continuă să plătească facturile ce vor fi emise în acest an. Pentru achitarea integrală a obligațiilor de plată, va solicita sumele necesare la următoarea rectificare bugetară. Obiectivul principal al Metrorex este transportul călătorilor în condiții de siguranță, iar în acest sens, depunem toate eforturile pentru rezolvarea acestei situații”, anunța compania, într-un comunicat de presă, pe 27 iunie.

Sorin Grindeanu amenință cu demiterea conducerii Metrorex

Conducerea Metrorex pare să fie o problemă a miniștrilor Transporturilor din România. Să ne amintim de divergențele create în jurul lui Cătălin Drulă.

În prezent, și Sorin Grindeanu, actualul ministru al Transporturilor, consideră că demiterea conducerii Metrorex este o soluție pentru o mai bună pentru companie, dar și pentru călătorii români.

”Metrorex are un director general şi are şi un Consiliu de Administraţie, e o companie. Nu are de ieri-de azi aceste probleme şi nu sunt singurele. Până la sfârşitul anului, tot ceea ce înseamnă Consiliu de Administraţie, director general, vor fi selectaţi şi am dat drumul la acest lucru pe Ordonanţa 109. Ştim problemele financiare pe care le are Metrotex, fie în relaţia cu anumiţi parteneri, în cazul nostru o companie care asigură mentenanţa, fie problemele care ţin de angajări, salarii şi aşa mai departe. Aceasta este treaba directorului general şi a Consiliului de Administraţie, să pună pe picioare această companie şi în modul acesta vor fi selecţionaţi şi membrii Consiliului de Administraţie şi directorii generali”, a precizat ministrul.

Rețeaua de metrou din București măsoară 77.00 km c.d., distribuiți pe cinci magistrale și 63 de stații.

