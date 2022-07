Ministrul Mediului cere românilor să nu folosească focul, în această perioadă, pe miriști sau în păduri

Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Barna Tanczos, a făcut un apel la populaţie să nu folosească focul, în această perioadă, pe mirişti sau în păduri, existând un risc ridicat de producere a incendiilor, care ar afecta serios habitatele naturale, relatează Agerpres.

"Dincolo de această problemă a secetei avem riscul producerii incendiilor de vegetaţie, pe terenurile agricole, respectiv de extindere în zona forestieră sau, din păcate, de producere de incendii direct în păduri. Motiv pentru care am dispus, pe o parte, creşterea numărului de patrule din partea organelor şi companiilor de silvicultură, adică RNP şi ocoalelor silvice private, am cerut monitorizarea mai atentă a zonelor de lizieră, pentru a preveni incendiile de litieră, acolo unde se pot produce aceste fenomene.

Am trimis la prefecturi o circulară prin care solicităm prefecturilor să organizeze la nivelul autorităţilor locale şedinţe de conştientizare a riscurilor care sunt iminente şi de apel către populaţie de a nu folosi focul în această perioadă nici pe terenurile agricole, nici în zona forestieră. Expunem la un risc uriaş atât habitatele naturale, cât şi pădurea, în general", a declarat Barna Tanczos, la Băile Tuşnad, unde participă la lucrările Universităţii de Vară "Tusvanyos".



Acesta a subliniat că doar în cursul zilei de joi au ars 1.200 de hectare de terenuri agricole şi forestiere, motiv pentru care este nevoie de o atenţie sporită în această perioadă.



"Am avut doar în ziua de ieri 1.200 de hectare arse de terenuri agricole şi forestiere. Am avut un incendiu în Teleorman, un incendiu în Mehedinţi, unul în Apuseni, în zona forestieră, acolo suprafeţele sunt relativ mici. Dar riscul este în continuare foarte mare. Există încă o statistică foarte tristă. În martie, în acea perioadă secetoasă de două săptămâni, când toată lumea încerca să scape de vegetaţia uscată din toamna trecută prin incendiere, am avut zece mii de hectare distruse în doar două săptămâni, dublu faţă de întreaga perioadă a anului trecut. Deci este nevoie de foarte, foarte mare atenţie şi nu avem voie să folosim focul în această perioadă nici pe câmp, nici în pădure", a fost semnalul tras de ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor.

Sursa foto: Wall-Street.ro

