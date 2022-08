Localităţile Ciugud (judeţul Alba), Aluniş (judeţul Mureş), Boghiş (judeţul Sălaj) şi Saschiz (judeţul Mureş) conduc în topul comunelor inteligente din România, reiese din prima ediţie a conceptului Radiografia Smart Village.

În cadrul iniţiativei, derulată de integratorul de soluţii inteligente la cheie Vegacomp Consulting, au fost identificate 224 de proiecte din 147 de comune din România

"După elaborarea a şase ediţii de Radiografie Smart City în România, demers pe care l-am început în martie 2018, ne-am hotărât să alocăm mai mult spaţiu modului în care este tradus în concret conceptul de Smart Village la nivelul spaţiului rural românesc şi am decis publicarea primului raport Smart Village, ce are ca vedete ale primei ediţii Ciugud, Aluniş, Boghiş şi Saschiz", a spus Cornel Bărbuţ, directorul general al Vegacomp Consulting.

Care sunt cele mai ”inteligente” comune din România

Topul comunelor inteligente este condus de Ciugud, din Alba, cu opt proiecte, secondat de Aluniş, din judeţul Mureş (7), Boghiş (Sălaj) şi Saschiz (Mureş), cu câte cinci proiecte fiecare.

La nivel de verticale, Smart Governance conduce clasamentul, urmată de Smart Economy şi Smart People, top diferit faţă de clasamentul oraşelor inteligente, în care primul loc este ocupat de Smart Mobility, iar verticala Smart People este pe ultimul loc.

"Dacă anul trecut, în cadrul capitolului dedicat Satelor Inteligente din Radiografia Smart City, am identificat 69 de proiecte Smart Village aflate în faza de proiect, în curs de implementare sau deja realizate la nivelul a 59 de comune din România, în acest an am identificat 224 de proiecte în 147 de comune, lucru care confirmă o creştere cu peste 300% a numărului de proiecte în acest domeniu", a adăugat Bărbuţ.

Ce sunt proiectele Smart Village

Proiectele de tip Smart Village includ, în general, domenii precum: sănătate, educaţie, economie, mediu/dezvoltare durabilă, digitalizare şi transformare digitală, energie regenerabilă, alimentaţie, conştientizare şi implicare civică.

Radiografia Smart Village cuprinde şi un articol dedicat comunei Ciugud, promotorul conceptului Smart Village în România, folosită în mod oficial, încă din anul 2020, ca studiu de caz de către Guvernul României, pentru a dezvolta conceptul la nivel naţional.

Metodologia abordată pentru ediţia din acest an este similară celei folosite la Radiografia Smart City. În acest sens, au fost colectate şi verificate date şi informaţii provenite de la trei surse: primării, furnizori, media. Astfel, au fost trimise adrese la 2.685 primării de comune din România, dintre care 272 au răspuns şi 147 au completat chestionarul.

Raportul include informaţiile obţinute de la primării şi din celelalte surse, în perioada 1 aprilie - 30 iunie 2022.

Companie fondată în anul 2004, Vegacomp Consulting, integrator "la cheie", se bazează pe o experienţă a echipei de peste 29 de ani în telecomunicaţii, în special pe reţele de fibră optică, în România şi la nivel internaţional şi îşi concentrează proiectele pe dezvoltări de soluţii combinate de telecomunicaţii şi energie.

Sursa foto: Facebook Primaria comunei Ciugud

