Amenzi ANPC de peste 600.000 de lei în Timiș, după doar două zile de controale

Parte a campaniei ”Caravana Consumatorilor” – acțiune menită să alinieze abordarea în control a comisarilor Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), la un nivel unitar, în întreaga țară – s-au derulat ample acțiuni de control, în perioada 31 august-1 septembrie 2022, în Lugoj și Timișoara.

Echipele de control ale Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor (CRPC) Regiunea Vest au fost coordonate, în acest demers, de președintele Horia Constantinescu și directorul general Paul Anghel.

În cele două zile, comisarii CRPC Regiunea Vest au verificat 70 de operatori economici din cele două orașe, toți înregistrând abateri de la legislația în vigoare, în domeniu.

”Fie că vorbim despre operatori economici mici sau vorbim despre cei mari, numitorul comun al activității acestora este consumatorul. Am găsit locații pline de gândaci, am găsit rugină în contact direct cu alimentele și am întâlnit multă superficialitate și diletantism. Se mănâncă, totuși, bine și te poți caza în condiții mai mult decât civilizate”, a declarat Horia Constantinescu, președinte ANPC.

Amenzile aplicate de ANPC

În urma neregulilor constatate pe teren, au fost aplicate diverse sancțiuni, după cum urmează:

84 amenzi contravenționale, în valoare de 603.000 lei

42 avertismente

oprirea definitivă de la comercializare a peste 2 tone de produse alimentare neconforme

oprirea temporară pentru expertizare a peste 3 kg de bijuterii din metale prețioase

oprirea temporară a prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor, pentru 26 de unități

propunerea de închidere a unității pentru o perioadă de până la 6 luni, pentru 22 de locații

propunerea suspendării autorizației de comercializare a metalelor prețioase, pentru o unitate.

Ce nereguli au fost identificate

Dintre cele mai importante abateri constatate, amintim:

comercializarea unor produse alimentare cu termenul de valabilitate ilizibil sau depășit

utilizarea unor camere frigorifice neigenizate corespunzător, cu rafturi metalice ruginite, cu pereți cu tencuiala sau zugrăveala exfoliată

comercializarea unor produse preparate și semipreparate fără a avea menționată data preparării,

utilizarea, în blocul alimentar, a unor aparate și ustensile neigienizate, depreciate, cu rugină

utilizarea unor echipamente de gătire (cuptor de copt, cuvă de fierbere, tăvile de coacere) neigenizate, cu strat gros arsură

existența unor pardoseali neigenizate,cu plinte deslipite,

depozitarea materiilor prime în locuri nepotrivite (ex: faină depozitată în spațiul de preparare)

utilizarea unor cântare fără verificare metrologică

utilizarea unui ulei de prăjire cu coloare modificată,

necompletarea graficului pentru schimbul uleiului de prăjire

comercializarea unor ouă neigienizate, sparte, cu urme biologice,

utilizarea unor vitrine frigorifice insalubre (cu gheață în exces, rame murdare, rugină, praf și insecte),

comercializarea unor legume și fructe depreciate cu modificări organoleptice ale aspectului și consistentei, fără a fi precizată clasa de calitate și a țării de origine a acestora,

comercializarea unor preparate din carne fără documente de proveniență,

neafișarea prețului de vânzare al produselor,

utilizarea la gătre a unor produse din grăsime vegetală în loc de cele lactate (smântână sau frișcă),

lipsa informațiilor referitoare la alergeni pe care i-ar păutea conține preparatele,

lipsa cântarului la vânzarea produselor vrac,

condiții improrii de comercializare a produselor alimentare (infestare cu gândaci/muște/paraziți, produse depozitate direct pe paviment etc.),

nerespectarea temperaturilor de păstrare a produselor alimentare, în conformitate cu mențiunile producătorilor,

schimbarea stării termice a produselor alimentare,

comercializarea unor jucării diverse, periculoase, fără elemente de identificare/caracterizare, fără marcaj de conformitate CE, fără traducere în limba română,

comercializarea unor bijuterii nemarcate, fără etichete cu informații privind gramajul, pietrele bijuteriilor, folosind substanțe de verificare a aurului de 14K și 18K expirate.

Citeste si: ANSVSA: Acest sezon a adus la mal sancțiuni de peste 4 milioane lei

Sursa foto: Captură de ecran/ ANPC

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: