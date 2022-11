Noua arhitectură politică și economică europeană dezbătută în cadrul Aspen-GMF Bucharest Forum 2022

Institutul Aspen România, în parteneriat cu German Marshall Fund of the United States, cu sprijinul NATO, Comisiei Europene și USAID, organizează cea de-a 11-a ediție a evenimentului Aspen - GMF Bucharest Forum 2022: A World in Flux - Towards a New European Architecture, cel mai amplu eveniment public internațional cu tematică geopolitică și geoeconomică găzduit în România, care va avea loc în zilele de 29-30 noiembrie 2022, în București (hotel Marriott, sala Constanța).

Evenimentul se bucură de sprijinul Guvernului României, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Apărării Naționale, AmCham și Ambasada Republicii Cehe în România, în calitate de parteneri instituționali, dar și al multor altor parteneri internaționali și strategici, precum Munich Security Conference, GLOBSEC sau InnovX-BCR.

Aspen - GMF Bucharest Forum 2022 are loc în timpul Reuniunii Ministeriale NATO de la București și va reuni reprezentanți ai mediului de afaceri, oficiali și comunitatea strategică într-un format tripartit care va facilita analize și abordări sinergice. Astfel, evenimentul va reuni pe aceeși scenă, în București, speakeri și moderatori internaționali de nivel înalt: Jens Stoltenberg, Secretar General, NATO, Mircea Geoană, Secretar General Adjunct, NATO, Maroš Šefčovič, Vicepreședinte pentru Relații Interinstituționale și prospectivă, Comisia Europeană, Jan Lipavský, Ministrul Afacerilor Externe, Cehia, Mevlüt Çavuşoğlu, Ministrul Afacerilor Externe, Turcia, Artis Pabriks, Vicepremier și Ministrul Apărării, Letonia, Julianne Smith, Ambasador SUA la NATO, Dr. Christoph Heusgen, Președinte, Conferința de Securitate de la München, Baiba Braže, Secretar General Adjunct pentru Diplomație Publică, NATO, Edward Luce, Redactor și Editorialist național din SUA, Financial Times, Steven Erlanger, Corespondent Diplomatic Principal în Europa, The New York Times, Arancha González, Decan al Școlii de Afaceri Internaționale de la Paris, Sciences Po & fost Ministru al Afacerilor Externe al Spaniei, Elliot Gerson, Vicepreședinte Executiv, Institutul Aspen US, Thomas Kleine - Brockhoff, Vicepreședinte și Director Executiv al Biroului din Berlin, German Marshall Fund of the United States, Ivan Krastev, Președinte, Centrul pentru Strategii Liberale, Sofia & Membru permanent, Institutul pentru Științe Umane, IWM Viena, Gallina Vincelette, Director regional pentru țările din Uniunea Europeană, Europa și Asia Centrală, Banca Mondială, Deeph Chana, Co-director al Institutului pentru Știința și Tehnologia Securității, Imperial College London, Jeff Bullwinkel, Vicepreședinte Regional, Corporate External & Legal Affairs, Microsoft Europe, Judith Obholzer, Head of Geopolitical Security, Vodafone, Róbert Vass, Fondator și Președinte, GLOBSEC.

Ediția din acest an are loc în contextul multiplelor crize profunde din ultimii ani, printre care și războiul desfășurat pe teritoriul Ucrainei, care a avut un impact puternic asupra întregii lumi, atât din punct de vedere economic, cât și al securității. În timp ce aspectele legate de securitate rămân o prioritate în aceste vremuri de război, conversația și acțiunile de modelare a viitoarei stabilități, a păcii și a progresului în regiune și dincolo de ea nu sunt mai puțin importante.

Astfel, în cele două zile de eveniment, reprezentanți ai mediului de afaceri, oficiali și comunitatea strategică vor lua cuvântul, dezbătând subiecte de importanță strategică, precum noua arhitectură politică și economică europeană, perspective de pace în Ucraina și în regiune, reziliența socială ca primă linie de apărare, accelerarea inovării, securitatea energetică și tranziția ecologică, lanțurile de aprovizionare ale viitorului, calea către o economie digitală colaborativă în România, și multe altele.

Aspen – GMF Bucharest Forum a devenit, de-a lungul ultimului deceniu, una dintre cele mai importante dezbateri publice strategice din regiune, urmându-și misiunea de a oferi o platformă de reflecție asupra politicilor economice, de securitate și societale și de promovare a dialogului între guverne, societatea civilă și mediul de afaceri.

Pentru detalii suplimentare despre eveniment și lista completă a speakerilor, consultați agenda: https://aspeninstitute.ro/event/aspen-gmf-bucharest-forum-2022/

