O parte dintre bucureșteni își vor pierde locurile de parcare dacă nu și-au plătit taxele locale

Primăria Sectorului 4 anunţă că persoanele care au închiriat un loc de parcare în această zonă administrativă îşi vor pierde acest loc în cazul în care până la 31 decembrie nu vor fi la zi cu plata tuturor taxelor la bugetul local, sistemul electronic ce gestionează locurile de parcare anulând automat contractul de închiriere a locului de parcare.

"Important de menţionat, pentru toate persoanele care deţin un loc de parcare închiriat de la Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti, este faptul că, până la 31 decembrie anul curent, este neapărat necesar să fie la zi cu plata tuturor taxelor sau a altor debite la bugetul local, chiar dacă este vorba doar despre o simplă amendă de circulaţie. În caz contrar, sistemul electronic ce gestionează locurile de parcare, va anula automat contractul de închiriere a locului de parcare", informează un comunicat al Primăriei Sector 4, conform Agerpres.ro.



Primăria Sectorul 4 mai precizează facilităţile de care beneficiază cetăţenii pentru plata taxelor locale.



"Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti intră în al doilea an fără ghişee fizice şi implicit fără stat la coadă, fără nervi, fără aglomeraţie şi fără timp pierdut. Procesul digitalizării totale a interacţiunilor dintre administraţia locală şi cetăţeni, început la 1 ianuarie 2022, continuă şi în 2023, urmând astfel strategia de dezvoltare locală a Sectorului 4, menită să ofere oamenilor servicii publice de cea mai bună calitate! Prin urmare, şi anul viitor, toate serviciile publice pe care cetăţenii le accesează vor fi disponibile online, prin intermediul platformei electronice a Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti, http://start.ps4.ro. Astfel, taxele şi impozitele locale pot fi achitate în mod simplu, de acasă sau de la serviciu, fără ca oamenii să mai bată drumul către sediile administraţiei locale, utilizând fie aplicaţia de mobil "Primăria Sectorului 4", fie accesând adresa web http://taxeimpozite.ps4.ro", transmite sursa citată.



De asemenea, persoanele care întâmpină dificultăţi în a accesa mediul online vor fi sprijinite şi anul următor, având la dispoziţie cele 30 de aparate SelfPay, destinate exclusiv pentru plata taxelor şi a impozitelor locale, amplasate în cele mai aglomerate zone comerciale de pe raza Sectorului 4: zece aparate în Grand Arena, restul în Sun Plaza, Piaţa Progresul, Piaţa Apărătorii Patriei, Piaţa Sudului, Piaţa Covasna, Metro Berceni, Auchan Berceni, Selgros, Carrefour, Hornbach, în benzinării şi supermarketuri de pe raza sectorului.



"Practic, prin introducerea celor 30 de aparate SelfPay, s-a suplimentat semnificativ capacitatea "punctelor" în care cetăţenii pot face plăţi. Mai mult, automatele fiind amplasate în interiorul spaţiilor comerciale, oamenii nu vor mai fi nevoiţi să stea la coadă afară, în frig, ci vor putea să facă plăţile în condiţii mult mai confortabile. Serviciul de plată a taxelor şi impozitelor locale este disponibil inclusiv în benzinăriile OMV din toată ţara, la ghişeele Westaco, precum şi în toate staţiile de metrou din Bucureşti", mai arată sursa citată.



Totodată, administraţia Sectorului 4 menţionează că oamenii îşi pot rezolva toate problemele locale comod, rapid, din orice loc al lumii, "prin intermediul a doar câteva click-uri", fie că este vorba de acte pentru maşini sau proprietăţi, certificate şi autorizaţii de construire, documente necesare autorizării comerciale sau schimbarea cărţilor de identitate etc.



Primăria Sectorului 4 precizează şi că a înfiinţat "Centrul de interacţiune cu cetăţenii Sectorului 4" (Biroul Unic) pentru cei care nu reuşesc să folosească din start această modalitate.



"Amenajat în Mall Grand Arena, la etajul 1, oferind condiţii moderne şi civilizate, Centrul are 16 birouri specializate, unde angajaţii Primăriei îi consiliază pe cetăţeni în eliberarea actelor şi a acordurilor pe care aceştia le solicită", mai arată comunicatul.

