Putin se aștepta ca europenii să tremure în case de Crăciun. De fapt, rușii vor îngheța, la -30 de grade

Șantajul energetic al Kremlinului se transformă rapid într-o demonstrație a eșecului strategiei lui Vladimir Putin de a face Europa să înghețe. Fiindcă de fapt rușii vor fi cei care vor degera în case de Crăciun.

În vreme ce Europa beneficiază de vremea bună, iar prețul de referință al gazelor naturale a scăzut la nivelul dinaintea declanșării războiului din Ucraina, mulți ruși se pregătesc să degere de frig chiar și în case. Cum s-a ajuns aici, în condițiile în care țara lor este cel mai mare exportator mondial de gaze?

Primul vinovat e vremea. Europa a beneficiat de temperaturi peste media perioadei și nu va fi ger nici în următoarele săptămâni, în vreme ce în Rusia se anunță frig extrem, mai ales pentru Crăciunul pe stil vechi. Conform TASS, în regiunea centrală a Rusiei temperaturile vor scădea la -30 de grade noaptea, iar ziua vor fi în jurul a -20 de grade, pe 7 ianuarie. Și în Moscova va ninge în următoarele zile, iar de Crăciun ar putea fi anormal de frig: -17 grade ziua și -20 noaptea.

Rusia nu are ce face cu gazele pe care le produce

În plus, depozitele de gaze ale statelor UE au fost pline la începutul iernii și, dată fiind vremea bună, încă sunt la 80-90%. Cele ale Rusiei sunt pline – dar, surprinzător, nu sunt foarte mari. Capacitatea maximă de înmagazinare este puțin sub 73 de miliarde de metri cubi, potrivit Gazprom. Or necesarul anual al Rusiei a fost, în 2021, de 474 de miliarde. Ca urmare, depozitele acoperă doar 15% din necesar – mai puțin decât în cazul României, care este pe la 22-25%.



Find more statistics at Statista

Problema care apare, din cauza acestei capacități relativ reduse de înmagazinare, este că dacă Rusia nu poate stoca gazul pe care-l produce și nu mai are unde să-l exporte, odată cu închiderea piețelor europene, există doar două variante. Fie îl arde – o manevră sinucigașă, dată fiind poluarea pe care o produce – fie oprește exploatările, care sunt însă greu de repornit apoi. Nu e clar la ce variantă a apelat Kremlinul, dar experții estimau că e posibil ca o treime din producția de gaze a Rusiei pe 2022 să se fi pierdut.

Încălzire cu lemne, în cel mai mare exportator de gaze al lumii

Al doilea vinovat e lipsa investițiilor în infrastructură – oricât gaz ar produce Rusia, el nu ajunge la toți consumatorii ruși (iar pentru cei la care ajunge, tocmai s-a scumpit, autoritățile invocând costurile reparațiilor). Regimul Putin s-a concentrat pe exportul de gaze, nu pe a le aduce în gospodăriile cetățenilor. Ca urmare, doar 72% din acestea sunt legate la rețelele de gaz natural. Birocrația și ineficiența Gazprom sunt și ele un factor: de la depunerea unei cereri de racordare și până la racordarea efectivă la gaze, intervalul mediu era de 237 de zile în 2019, potrivit ministrului de resort de la Moscova. Acum, el ar fi redus la 135 de zile.

Abia în decembrie 2022 Kremlinul s-a gândit la o strategie alternativă pentru consumatorii casnici care nu sunt legați la rețelele de gaz și folosesc pentru încălzire produse petroliere (pe care Rusia ar prefera să le exporte) sau chiar sobe. Potrivit Kommersant, Putin a dat un ordin privind folosirea de tipuri alternative de gaze, cum ar fi cel lichefiat (LNG).



Find more statistics at Statista

Oficialii estimează că, dacă ar racorda toți consumatorii din Rusia la rețeaua de gaze ar mai scăpa de încă 100 de miliarde de metri cubi de gaze cu care momentan nu au ce face, dat fiind că Europa nu le mai cumpără. Doar că planul aprobat de Putin nu îi va ajuta pe ruși să nu înghețe iarna aceasta, fiindcă intră în vigoare abia de la 1 martie 2023.

Între timp, peste 10 milioane de ruși continuă să se încălzească cu lemne de foc – sau, mai degrabă, să facă frigul în case, deoarece prețul acestora a explodat în decembrie, scrie Moscow Times. Cam în aceeași perioadă în care propaganda rusă afirma că europenii vor degera de Crăciun, ONG-urile estimau că o gospodărie din Rusia are nevoie de lemne de foc în valoarea de 25.000 de ruble (350 de euro) pentru a trece iarna. Or în regiunile care nu au acces la gaz – și care sunt, desigur, și cele mai sărace – acesta este salariul mediu pe o lună.

Unsplash

