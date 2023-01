Verificările ANPC continuă în Piața Alba Iulia. Președintele ANPC: Nu suntem pelicanii Europei

În urma acțiunilor de verificare desfășurate de Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea (CRPCR) București-Ilfov la unitățile de alimentație publică din zona comercială Piața Alba Iulia din sectorul 3 al Capitalei (Bd. Decebal și Bd Basarabia), a fost extins controlul la furnizori ai acestora. Mai exact, acestea au pornit de la verificările efectuate la SC AROGANT SRL (Restaurantul ”Arogant”), unde au fost constatate deficiente la produsele din carne ambalată cu care era aprovizionată unitatea.

”Cred că unele dintre regulamentele europene nu sunt traduse în olandeză. Mă miră acest fapt, pentru că, nu de puține ori, Olanda ne-a scos la tablă să ne explice cum este cu Europa, ce avem de respectat și, ascultându-ne, pe noi, ca la şcoală, ne-au lăsat corijenți. Interesant este că pretinșii profesori par repetenți la materiile importante ce țin de siguranța consumatorilor, de viața și de sănătatea acestora. Nu știu dacă ceea ce fac anumiți operatori economici olandezi este un mod de lucru acceptat și pentru piața din țara lor.

Activitatea lor este strict reglementată de Regulamentul 853/2004 cu privire la comercializarea produselor din carne sau pește. Cu toate acestea, îl încalcă în mod flagrant, și Olanda continuă să ne țină lecții de moralitate europeană. Probabil, mii de tone de produse provenite din America de Sud sunt achiziționate de aceste firme, în variantă proaspătă, în sensul refrigerat, nu congelat, sunt transportate în Olanda și congelate acolo, la câteva luni de la punerea lor pe piață, în țara de origine - congelate lent, având in vedere acumulările de sânge, lichid și gheață din interiorul ambalajelor, precum și arsurile de congelare evidente - și vândute, apoi, pe piața din România, cu toate că acest lucru, repet, este strict interzis de actele normative europene”, a explicat Horia Constantinescu, președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.

Ce furnizori au fost verificați

Furnizorii controlați au fost:

SC OCEANIS SEAFOOD EUROPA SRL - Depozit Popesti Leordeni

SC ROMPEX DISTRIBUTION SRL - depozit sat Cosoba, comuna Cosoba, județul Giurgiu.

În urma acțiunii au fost oprite definitiv de la comercializare și retrase din circuitul consumului uman, circa 2,8 tone de carne, urmând ca verificările documentelor celor două companii să continue în zilele următoare.

Produsele retrase de la comercializare au fost sigilate, până la finalizarea documentului de control, urmând să fie predate către o firmă de neutralizare.

”Nu suntem pelicanii Europei! Am tot repetat acest lucru, în ultimii câțiva ani. Le-aș trimite și eu carnea românească, în aceleași condiții, și aș vrea s-o văd în farfuriile celor care ne țin lecții despre comunitatea europeană. Nu s-a vândut, în termen, produsul, îl congelăm noi aici și îl trimitem lor spre a fi păpat, își spun, probabil. În plus, cu ambalajele având un aspect de calitate îndoielnică, aceste produse ne sunt servite ca premium cu toate că, legal, ar trebui aruncate. Trist este că pentru a rula o astfel de afacere este nevoie de complici și, din păcate, constatăm că și i-au găsit printre ai noștri. Sper ca, măcar în această luptă, autoritățile române se strângă rândurile să-i notificăm la Comisia Europeană și să le arătăm că trebuie să fim respectați”, a mai spus Constantinescu.

Ce nereguli au fost identificate

Dintre cele mai importante deficiențe constatate de comisarii CRPCR București-Ilfov menționăm:

la depozitul situat în județul Giurgiu angajații operatorului economic prezenți în unitate au refuzat, la început, accesul în perimetrul de desfășurare a activității a organelor de control

o parte din produse aveau eticheta aplicată pe care data durabilității minimale era depășită, produsul fiind refrigerat

la aceleași produse, eticheta aplicată pe bax menționa prelungirea datei limită de consum inițială și schimbarea stării termice în produs congelat

ușa depozitului și perdeaua frigorifică aveau cantități considerabile de gheață în exces și urme de șoc mecanic pe exteriorul ușii de depozitare

o altă parte din produse, importate din America de Sud, purta o dublă etichetare similară: cea a producătorului, care menționa produsul refrigerat, cu o anumită dată a durabilității minimale și cea a distribuitorului, pentru un produs congelat, cu o altă dată de expirare (neconcordanța se referă la informațiile legate de producție, ambalare și dată limită de consum în sensul în care distribuitorul nu respecta recomandările, condițiile de păstrare/ depozitare și de consum atribuite de producător).

Sursa foto: ANPC

