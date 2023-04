Cum arată programul de Paște pentru Mega Mall, Promenada, Vulcan Center și Auchan Titan

NEPI a anunțat programele pentru cele patru mari centre comerciale ale sale din Capitală, și anume, Mega Mall, Promenada Mall, Vulcan Value Center și Auchan Titan.

Programul Mega Mall București de Paște

București – Cu ocazia sărbătorilor pascale, magazinele din centrul comercial Mega Mall București vor avea un program de funcționare special:

Pe 15 aprilie, centrul comercial își așteaptă clienții în intervalul 10.00 – 19.00.

Pe 16 aprilie, centrul comercial va fi închis.

Din 17 aprilie, Mega Mall București va reveni la program normal, între orele 10.00 – 22.00.

Supermarketul Carrefour va funcționa după următorul program:

În perioada 10-14 aprilie, supermarketul va fi deschis în intervalul 07.00 – 23.00.

Pe 15 aprilie, supermarketul va fi deschis în intervalul 07.00 – 19.00.

Pe 16 aprilie, supermarketul Carrefour va fi închis.

Din 17 aprilie, supermarketul va reveni la program normal, între orele 10.00 – 22.00.

Cinematograful Cinema City va avea următorul program de funcționare:

• Pe 15 aprilie, cinematograful va funcționa între orele 10.30-16.30 (închiderea casieriei).

• Pe 16 aprilie, cinematograful va funcționa între orele 14.30-23.05 (închiderea casieriei).

• Din 17 aprilie, va reveni la program normal.

(Sursa foto: NEPI)

Pe lângă sesiunile de shopping, Mega Mall București pune la dispoziția clienților și o mulțime de activități fun – relaxare în zona food court, cele mai noi filme la cinematograf sau distracție pe pista de bowling. Fă-ți planurile pentru Paște și vino la Mega Mall București pentru a te distra și a câștiga premii.

Programul de Paște al Promenada Mall București

București, 12 aprilie 2023 – Cu ocazia sărbătorilor pascale, magazinele din centrul comercial Promenada Mall București vor avea un program de funcționare special:

• Pe 15 aprilie, centrul comercial își așteaptă clienții în intervalul 10.00 – 18.00.

• Pe 16 aprilie, centrul comercial va fi închis.

• Începând cu 17 aprilie, Promenada Mall București va relua programul normal, între orele 10.00 – 22.00.

(Sursa foto: NEPI)

This Easter, everything is double la Promenada Mall. Până pe 18 aprilie, Promenada Mall le oferă puncte duble clienților care vin la shopping să se reînnoiască și scanează bonurile fiscale în aplicația SPOT. Clienții pot profita de punctele acumulate pentru a-și alege și achiziționa produse din catalogul de Premii, din secțiunea Rewards a aplicației.

Programul de Paște Vulcan Value Centre și Auchan Titan

Cu ocazia sărbătorilor de Paște, magazinele din Vulcan Value Centre și Centrul Comercial Auchan Titan vor avea un program de funcționare special.

Galeria comercială din cadrul Vulcan Value Centre va fi deschisă astfel:

În perioada 10.04-14.04 , magazinele vor funcționa între orele 10:00-22:00.

, magazinele vor funcționa între orele 10:00-22:00. Pe 15.04, magazinele sunt deschise în intervalul 10:00-18:00

magazinele sunt deschise în intervalul 10:00-18:00 Pe 16.04, magazinele sunt închise

magazinele sunt închise Pe 17.04, magazinele vor fi deschise în intervalul 10:00-22:00

Hypermarketul Carrefour din cadrul Vulcan Value Centre va funcționa după următorul program:

În perioada 10.04-14.04 , hypermarketul va fi deschis în intervalul 7:30-23:00

, hypermarketul va fi deschis în intervalul 7:30-23:00 Pe 15.04 , Carrefour va funcționa în intervalul 7:30-19:00

, Carrefour va funcționa în intervalul 7:30-19:00 Pe 16.04 , hypermarketul va fi închis

, hypermarketul va fi închis Pe 17.04, Carrefour va fi deschis în intervalul 7:30-22:00

(Sursa foto: NEPI)

Hypermarketul Auchan din cadrul Centrului Comercial Auchan Titan va avea următorul program:

Pe 15.04, hypermarketul este deschis în intervalul 07:00-18:00

hypermarketul este deschis în intervalul 07:00-18:00 Pe 16.04, Auchan este închis

Pe 17.04, hypermarketul va funcționa în intervalul 10:00-22:00

Galeria comercială din cadrul Centrului Comercial Auchan Titan va funcționa după următorul program:

Pe 15.04. magazinele vor fi deschise în intervalul 10:00-18:00

Pe 16.04 magazinele vor fi închise

Pe 17.04, magazinele vor funcționa în intervalul 10:00-22:00

(Sursa foto: NEPI)

Sursa foto: Mega Mall

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: