De ce vin facturile de energie electrică cu întârziere

După declanșarea crizei energiei, mulți dintre noi ne-am confruntat cu problema facturilor de energie electrică venite cu întârziere – uneori și după luni de zile. Care este explicația, dat fiind că nu mai putem da vina pe poștaș, ca pe vremuri?

Pare greu de înțeles: energia se scumpește și furnizorii se plâng de probleme de cash-flow. Dar, în același timp, facturile ajung deseori cu întârziere la consumatori, ca și cum furnizorul nu ar avea nevoie de acei bani. Și este oare o coincidență că aceste probleme au apărut odată cu criza energiei?

Softul, vinovatul de serviciu

Nu, nu este o coincidență. De fapt, vinovat pentru întârzierea trimiterii facturilor este sistemul informatic de facturare al fiecărui furnizor. În cazul unui furnizor important, acest soft emite zeci de mii de facturi pe zi, care trebuie să cuprindă multe alte informații, pe lângă suma facturată.

În mare, sunt 2 cauze principale (și legate între ele) pentru care sistemul informatic nu trimite facturile la timp. Fie că nu face față unui volum prea mare de clienți, fie din cauza unor modificări în informațiile care apar în factură – de pildă, trebuie adăugată o ”căsuță” suplimentară sau trebuie schimbat modul în care se calculează datele dintr-o ”căsuță”.

Câte modificări de acest fel au fost? Potrivit lui Laurențiu Urluescu, președintele Asociației Furnizorilor de Energie Electrică din România, de la începutul crizei energiei sistemele informatice au trebuit modificate de nu mai puțin de 15 ori.

Programele de facturare, modificate o dată pe lună

”A trebuit să schimbăm la fiecare lună, practic, algoritmul de calcul”, a confirmat și directorul departamentului IT al unui mare furnizor. Iar aceste aplicații nu au fost făcute, deseori, pentru flexibilitate, ci au fost concepute într-o perioadă când reglementările nu se schimbau cu anii, iar atunci când acest lucru se întâmpla, se știa cu mult timp înainte.

La ora actuală, însă, ”lipsește o reală consultare publică sau un real studiu de impact înainte de modificarea reglementărilor. De asemenea, lipsește o perioadă rezonabilă de implementare: când apare o nouă reglementare, care spune că în factură consumatorii x trebuie să aibă nu știu ce, acest lucru nu se poate implementa de azi pe mâine. Din această cauză, de multe ori au fost întârzieri de facturi, au fost recalculări și așa mai departe”, a explicat Laurențiu Urluescu.

Sursa: ANRE

Declarația pe proprie răspundere a complicat și mai mult lucrurile

Un exemplu de astfel de modificări cu impact asupra sof-urilor furnizorilor sunt cele legate de regulile privind plafonarea prețului final facturat al energiei. Situația a devenit și mai complicată la sfârșitul anului trecut, când Guvernul a decis că un consumator poate beneficia de nivelul maxim de plafonare la un singur loc de consum, ceea ce a implicat necesitatea unei declarații pe proprie răspundere pentru circa 900.000 de consumatori.

În plus, ar fi trebuit implementate schimbări majore în sistemele informatice ale furnizorilor, inclusiv date pe care aceștia nu le dețineau și nu aveau cum să le verifice – de pildă, dacă cineva are mai multe locuințe, iar pentru fiecare dintre ele are un contract cu alt furnizor de energie. În final s-a renunțat complet la prevederea privind declarația, cu doar 4 zile înainte de intrarea sa în vigoare. Dar chiar și așa, noile reglementări au dus la întârzierea emiterii facturilor pentru a doua jumătate a lunii decembrie 2022 și pentru ianuarie 2023.

Noile facturi simplificate, duble față de cele vechi

Și trecerea la noul format unic și – cel puțin teoretic – simplificat al facturilor de energie, de la 1 aprilie 2023, are un impact semnificativ asupra furnizorilor. ”Anexa 2 duce la creșterea facturii de la 3-4 pagini la 6 până la 8 pagini”, potrivit lui Laurențiu Urluescu.

”În această anexă sunt și câteva obligații ale furnizorului de a atașa la factură câteva «OZN-uri» care și nouă ne sunt greu de de înțeles. De exemplu, «date detaliate în funcție de ora utilizării pentru orice zi, săptămână, lună și an». Vă dați seama ce volum de date ar fi acolo. Sunt curios cum o să le gestionați pe factură, mai ales în cazul consumatorilor care primesc factura în format hârtie.”

Toate aceste modificări ale sistemului informatic generează costuri suplimentare pentru furnizori, care deja au probleme de cash-flow, au explicat surse din piață. Or, spre deosebire de alte costuri, cum ar fi cele cu plafonarea prețului final, cele generate de modificările sistemului de facturare, fie că vorbim de schimbări de software sau de mai multe pagini la factura tipărită, nu sunt recunoscute de statul român. Altfel spus, sunt suportate strict de furnizori, chiar dacă nu sunt rezultatul deciziilor lor

Mai mult, ei riscă și amenzi din partea ANRE – de exemplu, Hidroelectrica a fost sancționată cu 400.000 de lei.

De ce unii furnizori trimit facturi abia după jumătate de an

O altă cauză a întârzierii facturilor poate fi aceea că sistemul informatic trebuie să gestioneze și o creștere extrem de rapidă a numărului de clienți, combinată cu modificările de legislație. A fost cazul Hidroelectrica, care a intrat în 2021 pe piața de furnizare, iar anul acesta a ajuns la jumătate de milion de clienți. Abia în decembrie compania a implementat însă un nou sistem de facturare, iar unii clienți - nu toți - nu au mai primit facturi de jumătate de an sau chiar mai mult.

”Softul funcționează astfel ca în fiecare noapte să factureze către 100.000 de clienți, timp de 30 de zile pe lună. Dacă ai ratat o noapte, trebuie să faci sistemul să recupereze. Problema e că, dacă vrei să faci reorganizarea algoritmului, care durează câteva săptămâni, acelea trebuie recuperate, deci trebuie să trimiți 200.000 sau 300.000 de facturi pe noapte. Iar softul ar putea să nu aibă această capacitate”, a explicat directorul IT al unuia dintre cei mai mari furnizori.

Și din cauza acestei probleme de elasticitate – numărul de facturi emise poate avea variații uriașe – furnizorii trec acum spre tehnologii tip cloud, unde capacitatea să poată fi mărită la cerere. E.ON a făcut deja acest pas în 2022, iar Electrica Furnizare l-ar putea finaliza la începutul anului viitor.

Consumatorii nu trebuie să plătească pe loc facturile de energie trimise cu întârziere

Ce pot face consumatorii care au primit facturile cu întârziere? Din fericire, nu trebuie să le plătească pe toate deodată. Potrivit noului regulament de furnizare, ”când furnizorul emite cu întârziere facturile, automat trebuie să le ofere clienților posibilitatea plății eșalonate”, potrivit fostului vicepreședinte ANRE, Zoltan Nagy-Bege.

Mai concret, furnizorul are obligaţia să eşaloneze la plată sumele datorate de către client, în cazul emiterii facturii cu întârziere, pe o perioadă cel puţin egală cu perioada de facturare.

Sursa foto: wall-street.ro

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: