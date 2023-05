Primarul Sectorului 6 al Capitalei, Ciprian Ciucu, afirmă că proiectul lărgirii Drumului Valea Largă, ce ar putea degreva traficul pe Prelungirea Ghencea și Bulevardul Timișoara, se află în impas, din cauza faptului că primarul general al Bucureștiului, Nicușor Dan, încă nu semnează avizul care permite înaintare proiectului.

Este vorba de un aviz de defrișare a circa 400 pentru a permite lărgirea drumului actual, care este unul de pământ.

„Ne-am luat toate autorizațiile, toate avizele, am făcut exproprieri, am făcut studii de prefezabilitate, de fezabilitate, am vorbit cu cei de la Apa Nova, de la NetCity. Proiectul este autorizat cu toate utilitățile, cu canalizare, iluminat, două benzi pe sens și piste de biciclete. Acum, cei de la Apa Nova lucrează la apa-canal, dar nu mai putem înainta cu lucrările pentru că nu avem acest aviz de defrișare. Dacă nu primim acest aviz, vor fi nevoiți să oprească lucrările și să mute angajații pe alte șantiere Apa Nova. Este imperativ să nu oprim acest proiect”, a spus Ciprian Ciucu, în cadrul unei întâlniri cu presa.

La fața locului, au apărut și locatari în zonă care așteaptă finalizarea proiectului pentru a scăpa de noroaie și care s-au arătat indignați de faptul că PMB nu aprobă avizul de defrișare.

(Sursa foto: Wall-Street.ro)

Potrivit edilului de la Sectorul 6, instituția sa a dat asigurări că pentru fiecare copac tăiat va replanta alți 10 copaci.

„Uitați-vă și voi cum arată copacii de pe acest drum, mulți dintre ei căzuți, putreziți în interior. Drumul acesta se umple de noroi de fiecare dată când plouă. Este nevoie de acest proiect pentru toți cei care locuiesc în această zonă. Este un proiect deja început, în care am băgat zeci și zeci de milioane de lei în exproprieri și multă muncă pentru a obține toate avizele și autorizațiile de până acum. Nu ne putem opri la jumătatea lui”, a mai spus Ciprian Ciucu.

Potrivit Primăriei Sectorului 6, valoarea totală a exproprierilor se ridică la 33.988.057 lei.

(Sursa foto: Primăria Sectorului 6)

În două săptămâni, Apa Nova și-ar putea muta oamenii pe alte șantiere

Întrebat cât timp mai au la dispoziție pentru a nu bloca lucrările la rețeaua de apă și canalizare a Apa Nova, primarul Sectorului 6 a spus că termenul ar fi de două săptămâni.

„Din ce am discutat cu cei de la Apa Nova, ar mai fi două săptămâni cât mai pot lucra pe acest șantier. Dacă nu primim și avizul de defrișare, vor fi nevoiți să oprească lucrările și ne-au anunțat că-și vor muta angajații în alte părți. De aceea am și ieșit public, deoarece îmi doresc ca acest proiect să continue și să transmit un mesaj către domnul Primar General să semneze acele avize”, a mai spus Ciprian Ciucu.

(Sursa foto: Primăria Sectorului 6)

Drumul modernizat Valea Largă va avea o lățime de 33,2 metri, compus din următoarele facilități:

4 benzi de circulație de 3,5 metri

2 trotuare de 3,1 metri

2 piste de bicicle de 2 metri

5 zone verzi care delimitează sensurile de mers: pistă de bicicle de partea carosabilă, trotuarul de pistă de biciclete

stații pentru transport în comun

sistem iluminat

canalizare pentru preluarea apelor pluviale

semaforizarea intersecției cu Bulevardul Timișoara

Nu vreau să pară un atac politic, dar domnul Primar General m-a mințit. Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6

Ciprian Ciucu afirmă că a avut o discuție pe tema avizului de defrișare încă din luna noiembrie cu primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, care i-a promis că va semna toate avizele ce vor permite realizarea acestui proiect, dar încă nu a făcut-o.

„Știu că o televiziune publică a cerut un răspuns din partea Primăriei Generale legat de acest aviz, iar răspunsul a fost unul ciudat. Au spus că avizul se află în analiză. Nu este adevărat, a trecut deja de comisia de mediu. Nu vreau să pară că este un atac politic, pentru că nu este vorba de așa ceva, dar am vorbit cu domnul primar general și mi-a spus că va semna toate avizele anul trecut în noiembrie, dar încă nu a făcut-o. M-a mințit!”, a mai spus Ciprian Ciucu.

(Sursa foto: Primăria Sectorului 6)

Întrebat ce va face dacă Primăria Municipiului București (PMB) nu acordă avizul de defrișare, primarul de la Sectorul 6 a spus că nu știe exact ce va face. Anterior, într-un comunicat al instituției, Ciprian Ciucu afirma că lua în calcul asumarea unei amenzi.

„În lipsa acestui aviz, am două opțiuni: Nu mai facem lucrările sau îmi asum o amendă destul de mare, pe care dacă o voi lua în nume personal, nu știu dacă mi-o permit”, a declarat anterior Ciprian Ciucu.

Sursa foto: Wall-Street.ro / Ovidiu Udrescu

