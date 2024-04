8 aprilie marchează o zi importantă pentru calendarul astronomic al anului și nu numai. Astăzi are loc eclipsa totală de soare, adică momentul în care luna se va poziționa perfect între Pământ și Soare. Milioane de oameni de pe continentul american vor fi martori, timp de patru minute și jumătate la momente de întuneric, chiar pe timp de zi.

Eclipsa totală de soare de pe 8 aprilie 2024 va începe în Mexic, va traversa Statele Unite şi se va încheia în Canada: milioane de oameni din America de Nord vor admira luni o rară eclipsă totală de Soare, un eveniment ceresc care stârneşte mereu uimire, dar care reprezintă şi o oportunitate ştiinţifică şi economică, informează Agerpres.

În Statele Unite, peste 30 de milioane de persoane trăiesc în zona în care eclipsa totală va fi vizibilă timp de câteva minute, potrivit NASA.

În anumite regiuni, eclipsa va dura peste patru minute. Numeroşi fani se reunesc în localităţi aflate de-a lungul "traseului totalităţii", conform Reuters. Cu o durată de 4 minute şi 28 de secunde, aceasta va fi mult mai lungă decât eclipsa totală ce a traversat Statele Unite în 2017 şi care a durat 2 minute şi 42 de secunde. Conform NASA, eclipsele totale pot avea durate cuprinse între 10 secunde şi 7 minute şi jumătate.

NASA transmite LIVE momentul cu eclipsa de soare din 8 aprilie 2024. La ora 21:07 (ora României) va începe să fie vizibilă eclipsa.

În ce orașe din America de Nord se va putea vedea eclipsa totală de soare

Printre oraşele nord-american aflate pe traseul eclipsei se numără Mazatlan, Mexic; San Antonio, Austin şi Dallas, Texas; Indianapolis, Indiana, Cleveland, Ohio, Erie, Pennsylvania; ambele localităţi Niagara Falls, din New York (SUA) şi Ontario (Canada); şi Montreal, Quebec.

Vor trece aproximativ 80 de minute începând din momentul în care Luna începe să acopere Soarele şi până la momentul de totalitate, apoi alte 80 de minute pentru ca procesul să fie finalizat în sens invers.

Eclipsele au o putere specială. Ele îi emoţionează pe oameni, care simt un fel de reverenţă pentru frumuseţea Universului nostru. Bill Nelson, directorul agenţiei spaţiale americane

Eclipsă de soare: Cum se întâmplă fenomenul din punct de vedere științific

Eclipsele totale se produc atunci când Luna se plasează exact între Terra şi Soare, blocând temporar lumina stelei noastre în plină zi.

Soarele este aproximativ 400 de ori mai mare decât Luna, dar şi de 400 de ori mai departe de Terra, iar cele două corpuri cereşti par astfel să aibă o mărime similară.

Evenimentul urmează să fie vizibil mai întâi pe coasta vestică a Mexicului, începând de la ora 18:07 GMT. Traiectoria zonei de umbră de pe Pământ va traversa apoi 15 state americane - din Texas până în Maine -, înainte să îşi încheie cursa în estul Canadei.

În jurul benzii de eclipsă totală, ce va avea lăţimea de 185 de kilometri, localnicii vor putea să vadă o eclipsă parţială.

Autorităţile americane insistă de mai multe săptămâni asupra instrucţiunilor de siguranţă, mai ales asupra necesităţii de a purta ochelari speciali pentru a privi Soarele, întrucât, în caz contrar, apare riscul de formare a unor grave leziuni oculare.

Numeroase evenimente sunt prevăzute pe întreg teritoriul Statelor Unite.

NASA va difuza o emisiune video în direct timp de trei ore, din mai multe locuri, cu imagini furnizate de telescoape şi comentarii ale unor experţi.

Printre locurile emblematice unde eclipsa va fi vizibilă se numără Cascada Niagara, unde spectacolul promite să fie unul grandios.

În partea canadiană a cascadei, autorităţile din acea regiune au decretat "stare de urgenţă" pentru a face faţă mai bine afluxului de vizitatori.

Cum se pregătesc americanii de eclipsa totală de soare

Efervescenţa din jurul evenimentului este atât de mare încât mai multe posturi TV de ştiri, precum CNN, au difuzat pe parcursul weekendului o numărătoare inversă.

Numeroase regiuni ar urma să beneficieze de sosirea turiştilor.

"Avem persoane care vin din fiecare dintre cele 40 de state americane, chiar şi din Alaska şi din Hawaii. Vin turişti din Ţările de Jos, din Finlanda, Germania, Israel şi Noua Zeelandă", a declarat Jennyth Peterson, directoarea departamentului de evenimente din zona situată la nord de San Antonio, un oraş din Texas.

La Burlington, în statul american Vermont, populaţia ar putea să se dubleze pe durata acestei zile, potrivit oficialităţilor locale.

Multe hoteluri sunt complet rezervate de mai multe luni şi ambuteiaje monstruoase sunt aşteptate, aşa cum s-a întâmplat cu ocazia precedentei eclipse totale din Statele Unite, în 2017 - în condiţiile în care un număr mai mic de oraşe s-au aflat atunci pe traiectoria eclipsei.

Pentru ocazia specială de luni, numeroase şcoli vor fi închise sau le vor permite elevilor să plece acasă mai devreme.

Eclipsa va fi admirată şi din aer: anumite companii aeriene au programat zboruri de-a lungul traseului de întuneric, iar biletele s-au epuizat rapid. Astronauţii de la bordul Staţiei Spaţiale Internaţionale (ISS) vor observa şi ei fenomenul, însă vor vedea umbra Lunii care acoperă suprafaţa Pământului.

Condiţiile meteorologice ar putea strica totuşi petrecerea în unele regiuni. În Texas, de exemplu, cerul se anunţă înnorat.

Reuters dezvăluie că aceasta va fi cea de-a noua eclipsă totală la care va asista Anthony Aveni, autorul cărţii "In the Shadow of the Moon: The Science, Magic and Mystery of Solar Eclipses" şi profesor emerit de fizică şi astronomie, sociologie şi antropologie la Colgate University din Hamilton, New York.

"Este o întrerupere a status quo-ului naturii. Şi este o întrerupere care îţi taie respiraţia", a declarat el.

Anthony Aveni spune că fiecare eclipsă la care a asistat a inspirat o stare de admiraţie profundă tuturor oamenilor din jurul său care au văzut-o, declanşând un sentiment de comuniune. El a dezvăluit că oamenii izbucnesc frecvent în plâns şi încep să îmbrăţişeze persoane care le sunt complet necunoscute.

"Indiferent cine eşti sau când ai trăit, vederea unei eclipse începe cu teamă. Imaginile te şochează. Acea frică se transformă treptat în uimire şi, apoi, într-o stare sublimă", a adăugat Anthony Aveni.

Mici rachete lansate

Potrivit AFP, evenimentul de luni deţine şi o conotaţie ştiinţifică.

Trei mici rachete-sondă vor fi lansate de NASA înainte, în timpul şi imediat după eclipsă de la o bază din statul Virginia, în estul Statelor Unite. Scopul: măsurarea schimbărilor provocate de întuneric în partea superioară a atmosferei terestre, ionosferă, pe unde trec o mare parte dintre semnalele noastre de comunicaţii.

Coroana solară, stratul superior al atmosferei Soarelui, devine deosebit de vizibil în timpul unei eclipse. Ea va fi observată cu mare atenţie: la nivelul ei se produc erupţiile solare, în contextul în care steaua noastră se află în această perioadă foarte aproape de vârful său de activitate (spre deosebire de momentul eclipsei din 2017).

Totodată, eclipsa ar putea cauza comportamente neobişnuite în rândul animalelor, care sunt sensibile la schimbările de lumină şi de temperatură. Cocoşii şi greierii ar putea să înceapă să cânte, iar păsările să îşi întrerupă zborul şi să aterizeze. În trecut, au fost văzute chiar şi girafe care au început să fugă în galop.

Următoarea eclipsă solară totală ce va fi vizibilă în Statele Unite (fără Alaska) va avea loc în 2044. Înaintea ei, o eclipsă totală va putea fi admirată în Spania, în 2026.

