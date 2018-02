Andra Munteanu a povestit intr-un interviu acordat wall-street.ro ca a fost atrasa de experientele de invatare experientiala din primii ani ai adolescentei.

“Pe langa implicarea mea in mai toate ONG-urilor la care aveam acces, tot in adolescenta am avut si primele initiative de antreprenoriat. Ulterior, am participat la crearea mai multor startup-uri singura sau impreuna cu unul sau mai multi co-fondatori pana sa ajung in acest punct. Cred ca natura antreprenoriala a fost dintotdeauna o parte importanta a felului in care sunt compusa. Desigur ca un adolescent din provincie, educat in sistemul de invatamant de stat, si multa timiditate la pachet, dar cu conformismul nu m-am asortat mai niciodata. Nu imi aduc aminte constient un moment in care sa nu ma fi caracterizat spiritul de initiativa, cel organizatoric si dorinta de a face lucruri, toate ingrediente de baza ale antreprenoriatului”, a declarat Andra.

Momentul in care a putut afirma despre ea insasi ca este antreprenor a fost recent, la aproximativ doi ani de la lansarea LIMITLESS, cand devenise aproape imposibil sa nege realitatea.

Investitie initiala – ZERO

LIMITLESS are o poveste interesanta. Dincolo de conceptul care propune o abordare holistica pentru transformarea completa a persoanelor care nu sunt multumite de ele, ce incude sport, nutritie si consiliere, investitia in dezvoltarea MVP-ului (minim viable product) a fost, practic, zero.

“Sigur ca in faza respectiva de existenta a proiectului a contat destul de mult faptul ca am avut spatiul si instrumentele cu care sa ne desfasuram activitatea din partea clubului WorldClass, in care era implementat programul. Ulterior, cand proiectul a devenit de sine statator, am avut nevoie de o investitie de 30.000 euro pe care i-am creat printr-un pre-sale in comunitatea noastra de clienti de atunci”, a declarat antreprenoarea.

Din 2011 pana in prezent, piata locala de wellness a crescut semnificativ, aparand tot mai multi jucatori, proiecte, concepte si produse. Andra spune ca LIMITLESS se diferentiaza prin rata foarte mare de succes a participantilor, de 93% fata de o medie de 10-20% cat are un program clasic de antrenament.

In conditiile unui proiect atat de complex si diferit de cele obisnuite din piata de profil, una dintre cele mai mari provocari ale antreprenoarei este identificarea antreprenorilor de fitness potriviti pentru colaborari. Astfel ca, de obicei, antrenorii cu care francizorii lucreaza trec prin sase etape de interviu, ce includ si referinte ale fostilor clienti, teste de personalitate sau interviu de profilare cu un specialist.

In cei 6 ani care au trecut de la ideea pusa pe hartie, cea mai importanta lectie invatata de Andra a fost aceea ca investitia corecta (de bani, timp sau energie) este intotdeauna in oameni, nu in idei.

Cu fondatorii, colaboratorii si echipa corecta se prea poate sa poti stoarce apa si dintr-o piatra, pe cand multe idei bune nu apuca sa se materializeze in proiecte sonore pentru ca nu au avut un capital uman corect.

Inspiratie, mentorat si intelepciune

Andra Munteanu a participat la mai multe cursuri de antreprenoriat si programe de mentorat, unul dintre ele fiind programul Mentoria, derulat de Romanian Business Leaders.

“Fiecare dintre intalnirile de mentorat a fost infuzata cu destul de mult know-how si intelepciune de business. Imi vine in minte chiar prima intalnire in care discutia a fost despre bazele legale corecte si eficiente in orice colaborare. Atunci lucram la un draft de contract care avea o miza importanta pentru proiect si imi amintesc ca mentorul meu mi-a dat un feedback foarte detaliat pe ce crede ca am facut bine, ce considera ca mai putea fi imbunatatit la termenii colaborarii respective si care sunt riscurile inerente pe care mi le asumam indiferent de contract. In momentul acela a fost extrem, extrem de util sa pot avea acces la astfel de informatii”, a declarat tanara.

Programul cu care a intrat in mentoria a fost LIMITLESS iar viziunea s-a modificat destul de mult de-a lugul anului de mentorat. Practic, in acest timp a decis sa reorganizeze intregul concept si sa creeze o franciza, care sa fie instrumentul extinderii la nivel national.

Sunt foarte mandra de rezultat si de felul in care arata astazi LIMITLESS, targetul fiind ca in termen de doi ani sa avem minim o franciza in toate orasele cu peste 100 000 de locuitori si chiar si intr-o parte din cele care au sub aceasta populatie. Andra Munteanu

Tanara isi gaseste inspiratia de la oamenii cu care lucreaza si cu care face echipa si admira o serie de antreprenori autohtoni, precum fondatorii Autonom Rent-a-Car, Dragos Anastasiu, Felix Tataru sau Mircea Tudor.

Peste 10 ani, Andra se vede tot implicata in unul sau mai multe proiecte de business si din societatea civila. Isi doreste sa aiba forta de munca si abilitate de a scoate ce este mai bun, constructiv si creativ din experientele sale.

Tanara este optimista si in ceea ce priveste viitorul in Romania, chiar daca mediul antreprenorial se transforma permanent si multe lucruri sunt dificil de prevazut.

“Desi inca sunt si destule dificultati de deposit, eu tratez mai degraba cu entuziasm ce ne rezerva viitorul si cred foarte tare ca cel mai bun ‘echipament’ posibil e toleranta incertitudinii si capacitatea de a te adapta si readapta rapid pe tine ca profesionist, echipa si business-ul pe care il ai, ori de cate ori este necesar”, a conchis Andra Munteanu.