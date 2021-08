Scopul testimonialelor este să rezolve obiecții, nu să îți gâdile ego-ul

Am impresia că foarte mulți marketeri, vânzători și antreprenori nu prea înțeleg scopul testimonialelor. Foarte mulți consideră că atât timp cât sunt lăudat, atunci este foarte bine.

Opinie scrisă de Răzvan Căzănescu, fondatorul fondatorul TBF.

Însă testimonialele care laudă fără scop, nu schimbă comportamentul prospecților. Mai mult… nu sunt urmărite… pentru că nimeni nu are interesul de a-ți asculta fanii vorbind despre cât de tare ești tu. Testimonialele bune rezolvă cele mai importante obiecții pe care le poate avea un prospect.

Dacă în industria ta este o teamă legată de timpul de livrare. Atunci ia câteva testimoniale de la clienți pe acest subiect.

Dacă în industria ta este o teamă legată de calitatea produsului. Atunci ia câteva testimoniale despre calitate.

Citeste si: Un website bun e posibil să nu aducă clienți. Un website prost îi...

Dacă în restaurantul tău fast food oamenii se tem pentru sănătate. Atunci ia testimoniale de la doctori sau nutriționiști care mănâncă de la tine.

Testimonialele au un scop. Să rezolve obiecțiile care nu pot fi tratate prin garanții.

Poți să scrii o carte de 180 de pagini într-un an de zile, cu doar 15 minute pe zi

Pe 25 februarie 2020 am scris și am trimis primul fundament. Timp de 73 de săptămâni (cu excepția unei vacanțe de 2 săptămâni în decembrie), am scris câte un fundament în fiecare zi lucrătoare.

În general, îmi ia aproximativ 15 minute să scriu un fundament. Câteodată mai mult (când nu am deloc inspirație), câteodată mai puțin. Însă în medie… un sfert de oră.

Citeste si: Săptămâna de lucru a fost creată într-o lume care nu mai există

Fiecare fundament are în medie 200 de cuvinte.

Așa că… dacă este să facem un calcul simplu: 200 cuvinte x 365 fundamente = 73,000 cuvinte. În pagini de carte asta înseamnă aproximativ 180 de pagini.

Partea interesantă este că în medie… cărțile din librării au aproximativ 180 de pagini. Dacă excludem fițuicile pe care unii le numesc cărți și au 30,000 de cuvinte.

Ce vreau să spun de fapt… este că, dacă dedici 15 minute pe zi scrisului, și ai disciplina să faci asta zi de zi, în fix 1 an de zile poți scrie o carte. Toți avem 15 minute pe zi. Oricât de ocupați sau obosiți suntem.

Citeste si: Cea mai productivă zi din săptămână este marțea. Joi și vineri,...

Majoritatea lucrurilor mari sunt obținute din aceste mici acțiuni pe care le facem disciplinat. Vreau să îți mulțumesc ție și miilor de antreprenori și lideri care citesc Fundamentul Zilei în fiecare dimineață. Și normal… ne auzim mâine cu un alt fundament :).

Sursa foto: Shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Răzvan Căzănescu (fondatorul TBF) a fost implicat în sute de companii din postura de consultant, partener, investitor sau fondator. A dublat companii de milioane de euro în doar 3 luni și a dus startup-uri la peste un milion de euro în primul an de activitate. Nu este trainer sau speaker și nici nu pretinde să fie. Este antreprenor. A creat companii. A condus companii. A crescut companii. Mai multe articole scrise de Răzvan Căzănescu »

Te-ar putea interesa și: