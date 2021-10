Dincolo de părțile negative, orice criză poate reprezenta și o oportunitate. Această regulă este valabilă și pentru pandemia cu care ne confruntăm de mai bine de un an și jumătate. În acest sens, un exemplu este Dan Dumitru, antreprenor român, care a pus bazele unui business în carantină, Dego.ro, un magazin online născut din simpla dorință de a ocupa timpul copiilor săi. ”Eram închis în casă cu doi copii de vârsta adolescenței și după ce am jucat toate jocurile, am făcut curățenie generală și am zugrăvit, mi-am dat seama că oamenii au nevoie să petreacă acest timp de izolare cu bucurie, departe de televizor și implicându-se în activități care să le aducă liniște și să le pună creativitatea în valoare”, a declarat Dumitru, pentru wall-street.ro.

Dego.ro a apărut în timpul perioadei de lockdown din primăvara anului trecut. La Dego.ro puteți găsi de la kituri de pictură pe numere, puzzle-uri 3D din lemn, jucării sau decorațiuni, pe care să vi le puteți crea singuri, până la goblenuri de toate tipurile sau kituri care permit crearea unor tablouri după fotografiile preferate. Cu alte cuvinte, acele DYI-uri care tot apar pe rețelele sociale și ne stârnesc curiozitatea.

Potrivit informațiilor furnizate de proprietar, investiția inițială a fost de aproximativ 15.000 de euro, pe care a recuperat-o până la finalul anului 2020.

”Primele produse din magazinul online au fost picturile pe numere, piața acestor produse fiind slab dezvoltată în acel moment, urmată de cea a puzzle-urilor 3D din lemn. În acest moment avem opt categorii distincte de produse și accesorii: picturi pe numere, puzzle 3D, goblenuri cu diamante, jucării DIY, foto DIY, desene & gravuri, Ac&Ata (broderii cu mărgele, de cusut, etc), căsuțe DIY și accesorii”, a declarat Dumitru.

Citeste si: Dedeman relocheaza un magazin din Iasi: investitia depaseste 16...

Ce cumpără românii de pe Dego.ro

Dan Dumitru mărturisește că un mare obstacol a fost piața din România, deși oamenii par a fi interesați de astfel de idei de petrecere a timpului liber,

”Oamenii sunt atrași de acest tip de produse, însă am remarcat că lipsa orelor de “lucru manual” pe care le aveam în școlile de acum 30 de ani și-a pus oarecum amprenta și în acest domeniu. Piața DIY din România este mult sub media piețelor din alte state europene. Fac această afirmație pentru că am fost de multe ori întrebat, de exemplu, “ce înseamnă pictură pe numere” , în condițiile în care piața din România pentru acest tip de produs este saturată”, a mai spus antreprenorul.

Categoriile de produse care au întâmpinat reticența românilor au fost:

kituri din lână și broderii – foarte populare în Marea Britanie,

– foarte populare în Marea Britanie, jucării de croșetat/tricotat/cusut – populare în Germania și Franța,

– populare în Germania și Franța, goblenuri cu mărgele, la mare căutare în Rusia sau Ucraina.

”Cumpărătorul nostru este, în concluzie, un absolvent al acelor școli din anii 70-90, trecut de 40 de ani. Femeile sunt cele care cumpără cel mai mult picturi pe numere și goblenuri cu diamante, iar bărbații se orientează preponderent către puzzle-urile 3D din lemn. Dar mai există și categoria de persoane tinere, cu copii, care cumpără produsele noastre pentru a se bucura de timpul petrecut împreună, ceea ce înseamnă că poate generațiile următoare o să aibă ceva mai multă inteligență practică decât noi”, a dezvăluit Dumitru.

Citeste si: Black Sea Fund 1 a preluat 70% din D-Toys, cel mai mare producător...

Goblenurile cu diamante și puzzle-urile 3D din lemn sunt cele mai populare produse, conform celor transmise de antreprenor. În plus, acesta a precizat că Dego.ro oferă și diverse cadouri la comenzi mai mari de 300 de lei.

Un exemplu pentru școala altfel

Așa cum este menționat mai sus, Dego.ro a apărut din dorința, dar și nevoia de a umple timpul liber al unor adolescenți cu activități utile. Ei bine, de ce nu am putea folosi această oportunitate și în relația cu școala, pentru ca elevii să poată dezvolta diferite abilități, mai ales că Dumitru are în plan extinderea listei de produse?!

”În 2021 am reușit să extindem gama de produse și căutăm în continuare idei creative. Ne-am dori foarte mult să găsim producători români cu care să putem lucra și cărora să le oferim o platformă pe care să își poată vinde produsele. De asemenea, ne dorim să începem o serie de colaborări cu unități de învățământ pentru a încerca să insuflăm copiilor plăcerea jocurilor și jucăriilor pe care și le pot confecționa singuri și să le arătăm că pot fi mii de moduri în care să își petreacă timpul departe de telefoane, calculatoare sau televizor”, a adăugat antreprenorul.

Citeste si: Desenand am devenit tot mai cetatean

În altă ordine de idei, două luni ne mai despart de decembrie, perioada cadourilor, când Dego.ro poate fi o opțiune pentru cei care au copii, nepoți, veri mai mici și de ce nu, pentru prietenii adulți din viața noastră. În plus, antreprenorul a povestit că a bătut palma chiar și cu companii care vor să le ofere bonusuri angajaților.

”Am creat astfel o alternativă pentru companii la tradiționalele cadouri de tip „vin și cozonac” sau pentru primele oferite angajaților. Cel mai mare interes pentru cadouri smart de la Dego.ro este pentru puzzle-uri 3D funcționale din lemn. Înainte de sărbători, în general, numărul comenzilor se triplează față de o perioadă normală din an, ceea ce ne arată că produsele pe care le comercializăm sunt considerate un cadou potrivit pentru cei dragi”, a completat, plin de mândrie, antreprenorul.

De la business de oportunitate, la afacere peste granițe

Deși Dego.ro a pornit în pandemie, profitând de o perioadă fără orizont pentru români, afacerea a prins contur și după lockdown. Prin urmare, Dan Dumitru a dezvăluit că 2022 va fi anul în care produsele sale vor ajunge și pe piețele din Ungaria, bineînțeles, în mediul online.

Totodată, acesta a vorbit și despre deschiderea a trei magazine ”pilot” în țara noastră.

”Dacă inițial am pornit Dego.ro ca un bussines de oportunitate, iată că acesta s-a impus treptat în peisajul magazinelor de profil din România ca un actor important. Concret, am bugetat o creștere a vânzărilor de minimum 35%, vom fi prezenți în mediul online cu ofertele noastre și pe piața din Ungaria, urmând să deschidem și trei mici magazine “pilot” în centre comerciale din țară”, a explicat antreprenorul.

Nu în ultimul rând, Dumitru a ținut să menționeze că deși pandemia a fost rampa de lansare pentru afacerea sa, aceasta afectează bunul mers al business-ului.

”Comerțul cu amănuntul, în gereral, este foarte sensibil la orice tip de influență fie ea de natură economică, sanitară sau politică. Ceea ce oferim noi este satisfacerea unei nevoi care s-ar situa în vârful piramidei lui Maslow, respectiv nevoia de auto-împlinire ori în vremuri de criză. Însă la noi este o criză perpetuă, iar nevoile care primează sunt cele de bază”, a conchis Dan Dumitru.

Sursa foto: Dego.ro

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Cristina Marin s-a alăturat redacției la începutul anului 2020, cu puțin timp înainte de declanșarea pandemiei. Coincidență sau nu, cei peste trei ani petrecuți în cadrul rețelelor private de sănătate din România au ajutat-o să înțeleagă mai bine relația dintre pacient și sistemul de sănătate autohton despre care scrie în prezent la publicația Wall-street.ro. Cristina se află în permanentă legătură cu medicii din spitalele românești și... Mai multe articole scrise de Cristina Marin »

Te-ar putea interesa și: